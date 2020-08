Genieri di Castrovillari fanno brillare ordigno bellico rinvenuto nel Vallo di Diano

COSENZA – Un ordigno bellico della Seconda guerra mondiale è stato rinvenuto nel comune salernitano di Padula, in località Santa Maria. Si tratta di una granata tedesca ad alto esplosivo anticarro, calibro 50mm, perfettamente attiva e quindi potenzialmente pericolosa. Il brillamento è avvenuto alle 11.15 di questa mattina ad opera degli artificieri della Compagnia Genio di Castrovillari dell’Esercito Italiano, comandata dal capitano Antonio Gagliardi e dipendente dal 21° Reggimento Genio Guastatori di Caserta.

Lo stesso Reggimento è infatti preposto ad effettuare bonifiche di residuati bellici in Calabria, Campania e nelle province di Potenza e Latina.

In particolare i reparti Genio, infatti, grazie alle esperienze maturate nei teatri operativi e alla elevata connotazione “dual-use”, operano in favore della comunità nazionale sia con la bonifica di residuati bellici ancora ampiamente presenti nel territorio nazionale, sia in caso di pubbliche utilità a favore della popolazione civile.