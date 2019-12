Spazzatura sparsa per strada. Centro storico di Cosenza bloccato

COSENZA – Cresce a Cosenza l’esasperazione legata al problema dei rifiuti. Da qualche giorno, infatti, la città è alle prese con una raccolta che non funziona più e che sta mettendo in ginocchio l’intera area urbana. Sembra essere la normalità quella di vedere montagne di buste e sacchetti della spazzatura campeggiare su marciapiedi e ingresso dei palazzi. Oggi pomeriggio nella zona del centro storico di Cosenza e più precisamente tra via Lungo Crati , via dei Martiri e via Gaeta la spazzatura è stata sparsa in mezzo alle strade bloccando di fatto la circolazione di auto e mezzi pubblici e creando non pochi disagi alla viabilità. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Questura e alcuni automezzi articolati per liberare le strade. Un segnale allarmante che arriva da una zona della città già provata e che rappresenta comunque la cartina di tornasole di una situazione che si avvia sempre più al collasso. Senza dimenticare anche il pericolo per la salute pubblica che questa vicenda rischia di causare.