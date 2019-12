Vendeva falso olio biologico. Arrestato ex consigliere regionale ed ex sindaco di Amantea e il figlio

AMANTEA (Cs) – Alle prime luci dell’alba, nell’ambito di un’indagine coordinata dal Procuratore della Repubblica di Paola, Pierpaolo Bruni e dai sostituti Cerchiara e Grieco, i finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, nonché ad un decreto di sequestro preventivo nei confronti di due persone (di cui uno ex consigliere della Regione Calabria oltre che ex sindaco del comune di Amantea), indagate per i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode nell’esercizio del commercio, trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio, calunnia e tentata estorsione.

In particolare, l’attività d’indagine ha consentito di raccogliere un grave quadro indiziario nei confronti degli indagati (padre e figlio, entrambi residenti nel comune di Amantea) i quali, nell’esercizio di un’azienda agricola, hanno commercializzato 41.860 kg di olio dichiarato essere falsamente proveniente da agricoltura biologica in quanto ottenuto mediante l’impiego di fertilizzanti e pesticidi vietati in tale tipologia di produzione agricola.