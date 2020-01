Regionali, Ernesto Madeo presenta la sua “Filiera del fare”

COSENZA – “La Filiera del Fare” è il nome del progetto ideato da Ernesto Madeo, candidato di Fratelli d’Italia nella circoscrizione di Cosenza, per Jole Santelli candidato presidente. Madeo, sessant’anni, di San Demetrio Corone, è titolare e fondatore dell’omonima azienda di salumi nata nel 1984.

«La “Filiera del fare” – si legge nella nota – racchiude contemporaneamente la storia dell’imprenditore e la visione dell’uomo politico. Incentivare la produzione qualitativa e quantitativa dei prodotti agricoli locali, sostenere la buona imprenditoria, investire nell’ammodernamento della rete infrastrutturale regionale e sulle capacità digitali degli imprenditori sono passaggi necessari per una filiera produttiva virtuosa che costituisce il futuro per la Calabria. L’agricoltura è ancora oggi uno dei settori trainanti dell’economia locale ed è fondamentale sostenere gli agricoltori e il sistema agricolo istituendo un organismo di indirizzo che coordina tutti gli attori della filiera agricola, del suo indotto e della commercializzazione per apportare miglioramenti nelle tecniche di produzione e di programmazione che unitamente all’individuazione di nuovi sbocchi di mercato e alla creazione di industrie della trasformazione possano rendere più competitive e redditizie le nostre imprese agricole. Madeo è un imprenditore meridionale che parla al mondo attraverso le proprie produzioni, rifiutando completamente le logiche assistenzialistiche di supporto alla “Questione Meridionale”, proponendo e mettendo in atto – prima su se stesso – la caparbietà che gli proviene dall’essere calabrese Arbëreshë, impegnandosi in prima persona perché questi territori siano riconosciuti nelle loro capacità di essere sostegno e supporto ad una nuova economia di respiro nazionale. È fondamentale tutelare non solo il made in Calabria, ma soprattutto il “realizzato da”: agricoltori, uomini e donne, che con impegno ogni giorno scelgono di far bene e portano sulla tavola dei calabresi prodotti eccellenti. Lo sviluppo delle aree interne e delle infrastrutture consentirà a tutti di arrivare sulle tavole degli italiani e degli europei, e solo così si contribuisce a fare economia reale».

Ernesto Madeo darà il via ufficiale alla “Filiera del Fare” domenica 12 dicembre alle 18.30, presso il ristorante Corsini di San Demetrio Corone (Cosenza).