Regionali, Siclari (FI): «Con Santelli siamo più forti». Gelmini: «Calabria tornerà protagonista»

COSENZA – «Il progetto è credibile e i candidati affidabili, per questo siamo molto avanti e siamo certi di consegnare la Calabria finalmente al Centrodestra con la prima donna governatore. Siamo consapevoli e soddisfatti della scelta perché siamo di fronte a una persona competente e preparata che ama la Calabria e non ha mai perso tempo per lavorare a favore di questa terra. Inoltre, il rapporto di piena fiducia e stima con il nostro leader Silvio Berlusconi, rafforzerà la sua azione di Governo a favore della Calabria». Con queste parole il sanatore forzista reggino Marco Siclari che ha trascorso la giornata con la candidata alla presidenza della Regione, Jole Santelli, lancia il progetto del centrodestra di ricompattarsi e tornare al governo della regione.

LE PAROLE DELLA GELMINI

«Jole Santelli in questi anni si è spesa in Parlamento e sul territorio per questa terra, per la sua città e per tutti i calabresi. Con lei la Calabria tornerà protagonista». A dirlo in mattinata era stata la capogruppo Fi alla Camera Mariastella Gelmini, intervenendo a Reggio Calabria alla presentazione delle liste a sostegno della candidata di centrodestra alla presidenza della Regione Jole Santelli. «Jole – ha aggiunto – non è né ricattabile, né attaccabile. Noi siamo con i calabresi onesti, siamo dalla parte della legalità. E fa parte della legalità anche il principio della presunzione di innocenza, che sta scritto in Costituzione non sull’album Panini». «Sarò una donna al vertice – ha detto la Santelli – ma con un modo diverso di governare. La Calabria ha troppi problemi ma anche troppe possibilità perché vengano caricate sulle spalle di una sola persona. Dobbiamo imparare a fare squadra, nella politica, ma soprattutto ‘squadra Calabria’ con i calabresi. Se facciamo squadra veramente la partita la vinciamo».