Che vuole dire “in stile casinò” nel 2020?

Lo stile da casinò è andato evolvendosi nel tempo. Siamo passati dall’odiarlo fino all’amarlo e cercare di imitarlo o portarlo nella nostra quotidianità. Dire oggi stile casinò vuole dire avere uno stile classico, lontano da quello che è stato il tempo ed il suo influenzare le cose. Per questo motivo, questo stile, è molto ricercato e imitato da locali, lounge e hotel.

Questo stile, in posti come gli Stati Uniti, verrebbe anche chiamato in stile clandestino, in quanto, il gioco, è stato a lungo bannato e trattato come un vero e proprio nemico delle persone e dello stato. La proibizione, durata anni, dove nelle bische si ricreavano stili clandestini di gioco, ha segnato un vero e proprio fenomeno stilistico e di pensiero, ancora oggi molto seguito da stilisti e arredatori.

Ma perché piace tanto questo stile e la gente cerca di imitarlo?

Impronta di stile unica

La sua impronta di stile è sicuramente unica se comparata a quelle del passato o del presente. Ci sono state moltissime mode che hanno mantenuto una impronta classica, ma nessuna ha saputo farlo come questo stile del tutto particolare.

Il fascino del tavolo verde, la figura del croupier, le luci colorate dei giochi come Book of Ra Magic e la bellezza dei corridoi del casinò. Tutto fatto in maniera brillante e simbolo di uno stile di vita lussuoso e al di sopra delle proprie possibilità.

Forse è anche questo quello che le persone amano in questo stile, ovvero quello che rappresenta.

Ostentare in nome dello stile

Questo stile vuole dire proprio questo dopotutto, ostentare in nome dello stile. Questo tipo di moda, tende proprio a fare questo – gonfiare tutto, renderlo più luminoso, bello e colorato, in modo che la gente possa vivere emozioni differenti.

In numerose città in Europa sono stati creati una sorta di locali privati, i quali adottano proprio l’impronta del casino come chiave principale. Luci soffuse, musica di sottofondo e colori che sembrano invitare al gioco.

Questi locali sono generalmente molto ricercati e la gente li raggiunge da ogni angolo per spenderci una serata con amici o bere qualcosa.

Insomma, in questo caso – come in nessun’altro – lo stile che riprende le sale da gioco è servito per fare leva sulla gente ed attirarla a partecipare ad un concetto di locale totalmente nuovo.

Ma dove altro possiamo rivedere questa corrente, che sia un locale o qualcos’altro? Andiamo subito a vederlo.

La moda di ieri e oggi

La moda ha risentito molto di questo fenomeno, diventando sempre più vintage. Completi, capello leccato allo stile Robert De Niro e sigaro, sono spesso dei simboli di eleganza appartenenti a quest’epoca.

Anche i grandi stilisti fanno sempre più abiti che si riferiscono a questo periodo e cercano di venire incontro alla crescente domanda di un abbigliamento che segua questa tendenza. Sopravviverà questa moda alla prossima estate?

Noi pensiamo di si, essendo uno stile presente da anni e che molto difficilmente potrà soffrire del passare delle stagioni e degli anni. Resteremo a vedere quanto, questa moda, andrà avanti e resterà tra noi.

(Pubbliredazionale – Foto: www.depositphotos.com)