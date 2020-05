Nuovo videoclip per Anna Faragò. In estate il tour in tutta la Calabria

CATANZARO – E’ online il video di “Niente di importante”, il nuovo singolo di Anna Faragò, giovane artista calabrese reduce dal successo della trasmissione televisiva “All together now”, condotta da Michelle Hunziker e J-Ax.

Nel videoclip, girato tra Ponte Sisto e Piazza Trilussa, a Roma, Anna passeggia noncurante di tutto ciò che la circonda: c’è qualcuno che si getta nel Tevere, una ragazza la abbraccia, un’altra la urta, un inserviente le getta addosso un secchio pieno d’acqua. Niente la smuove, lei prosegue per la sua strada, poiché quello che le accade, non è niente di importante, dopo tutto. Il video, diretto da Samuele Cervo e realizzato con la partecipazione di alcuni allievi della Accademia Why Not di David Pironaci, si conclude in piazza Trilussa dove la Faragò, in notturna, ripete il ritornello circondata da alcuni ballerini.

«Niente di importante” è stato scritto – parole e musica – da Maro Petriaggi, compositore e arrangiatore che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Dionne Warwick, Mietta, Minghi, Luisa Corna, Gatto Panceri, Annalisa Minetti, Barbara Cola, Pasquale Panella, e precede il tour che vedrà Anna Faragò in concerto in tutta la Calabria.

Accompagnata dalla sua band, i Black & White live music (batteria e percussioni Vincenzo Mellace, basso Umberto Vitale, chitarre Matteo Procopio), Anna si sposterà lungo le tappe del tour che porterà il nome del brano, Niente di importante, organizzata dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese che da anni ha deciso di dare spazio anche ad artisti emergenti del territorio.