Avellino e Vibonese aprono il 2020 con un pareggio

AVELLINO – Termina con un pareggio la prima gara del 2020 della Vibonese in casa dell’Avellino. La squadra di Giacomo Modica conquista un punto allo stadio “Partenio”.

Vibonese avanti con Petermann, per l’Avellino arriva il pari

La gara si accende al minuto 8. Passaggio filtrante di Albadoro per Parisi con conseguente tiro a incrociare che trova il palo: Tito salva mandando la sfera in angolo. Ma è al 19’ che la Vibonese trova la via del gol. Bernardotto serve il compagno Petermann che non si lascia sfuggire l’occasione realizzando un preciso diagonale.

Dopo qualche giro di lancette ancora calabresi in avanti e palla del 2-0 che capita sui piedi di Emmausso: palla fuori per la disperazione del calciatore. Lo stesso Emmausso fallisce un calcio di rigore in movimento dopo l’assist di Ciotti. Proteste dell’Avellino per un fallo in area di rigore ai danni di Parisi: l’arbitro lascia proseguire e in campo partono delle vibranti proteste. Ma è nel recupero che Parisi ristabilisce la parità.

Non cambiano le sorti della gara

Nella ripresa girandola di cambi e voglia, da parte di entrambe, di provare a fare il massimo. L’Avellino, dal proprio canto, sfiora la rete sul destro di Di Paolantonio. Al 25’ del secondo tempo Tito tenta la giocata al volo ma la sfera non si abbassa verso la porta avversaria.

Nel finale calano i ritmi complice una grande intensità di gioco che ha visto entrambe le formazioni, scese in campo, non risparmiarsi alla ricerca di una vittoria per la prima del 2020. Si chiude quindi con un 1-1 la gara tra Vibonese e Avellino.

I prossimi impegni

L’Avellino giocherà domenica 19 gennaio alle ore 17,30 in casa del Teramo. La Vibonese esordirà al “Luigi Razza”, sempre domenica 19, contro la Cavese che ha battuto la Reggina con un sonoro 3-0.