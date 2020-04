Avis e Volley Tonno Callipo insieme in nome della solidarietà: «Donare il sangue gesto d’amore»

VIBO VALENTIA – Ancora una volta la Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia scende in campo per rendersi veicolo di messaggi ricolmi di valore. Da sempre sensibile a temi di natura sociale, in un momento particolare in cui la salute di tutti è minacciata dal Covid-19, il club calabrese ha deciso di schierarsi al fianco della sede regionale di AVIS.

La virtuale stretta di mano tra i due sodalizi è simbolo dell’impegno assunto da entrambi per sostenere, promuovere e divulgare tra il proprio pubblico e nella collettività i rispettivi valori distintivi, la diffusione di stili di vita sani, del dono del sangue, la pratica dello sport, la cura della salute, la solidarietà e l’impegno civico.

Il primo obiettivo da perseguire per il club giallorosso sarà quello di sensibilizzare gli appassionati di pallavolo alla pratica del dono: un gesto d’amore straordinario, quanto semplice, verso il prossimo.

“È davvero con entusiasmo – ha commentato il vicepresidente dei giallorossi Filippo Maria Callipo – che abbiamo abbracciato i programmi di Avis. Del resto sappiamo bene che attraverso lo sport si possono trasmettere messaggi e valori fondamentali per divulgare le buone pratiche. La donazione del sangue è una di queste: una prassi dal notevole valore etico e civico, un’esperienza di solidarietà che può salvare il bene più prezioso, la vita umana. Ecco perché – ha concluso – la nostra società non poteva che intraprendere un cammino condiviso con Avis”.

Donare è un gesto che può definirsi senza confini: a dimostrazione del suo carattere multiculturale ci sono le innumerevoli collaborazioni con le associazioni del territorio, anche di natura sportiva, che sono state strette nel tempo. Tutte frutto di costante sinergia e lavoro di squadra, difatti, rappresentano un propulsore dell’attività avisina.

«È doveroso ringraziare la Tonno Callipo Calabria Volley per il supporto a promuovere la nostra mission e per la vicinanza dimostrata – ha affermato il presidente regionale di Avis, Rocco Chiriano -. Il compito di Avis Calabria in questo momento è quello di dare voce a coloro i quali vivono un momento di difficoltà legato alla salute, continuando con la promozione della donazione del sangue e della sua raccolta programmata attraverso la prenotazione di ciascun donatore, per rispondere al fabbisogno della nostra Regione e, ove possibile, delle altre regioni. Invito tutti i volontari, i donatori ed i dirigenti avisini a non farsi prendere da nessuna forma di allarmismo, paralizzando il nostro sistema che, ormai da anni, garantisce elevati livelli qualitativi dell’assistenza sanitaria calabrese. È fondamentale continuare a dare il nostro contributo programmando e prenotando, sempre in condizioni di sicurezza, le donazioni di sangue».

Infine il messaggio condiviso di Avis e Tonno Callipo: «Prenotate la vostra donazione contattando la sede AVIS più vicina a voi».

Dalla sinergia tra i due partner scaturiranno, nel tempo, altre iniziative e progetti che vedranno anche il coinvolgimento diretto degli atleti.