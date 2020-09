Cosenza batte Vibonese nell’amichevole rossoblù

LAMEZIA TERME (CZ) – Nel test amichevole disputato oggi pomeriggio sul terreno di gioco dello stadio “Guido D’Ippolito” di Lamezia, il Cosenza batte per tre reti ad una la Vibonese. Vantaggio dei Lupi al venticinquesimo del primo tempo con Litteri. Al terzo minuto della ripresa arriva il gol del raddoppio firmato da Baez. Al dodicesimo accorciano le distanze gli uomini di mister Galfano con il neoentrato Montagno. Dieci minuti più tardi però ci pensa Carretta a ristabilire le distanze.

Cosenza – Vibonese 3-1

COSENZA: Saracco (1′ st Falcone); Tiritiello, Idda (38′ st Gaudio), Legittimo (1′ st Ingrosso); De Angelis (15′ st Greco), Bruccini (34′ st Prestianni), Sciaudone (28′ st Maresca), Sueva (8′ st Moreo); Baez (38′ st Oi); Litteri (1′ st Sacko), Carretta (32′ st Nobile). A disposizione: Patitucci. All. Occhiuzzi.

VIBONESE: Mengoni (28′ st Montesi), Ciotti (1′ st Rasi), Mahrous (1′ st Montagno), Bachini (18′ st Falla), Redolfi, Emmausso (28′ st Leone), Pugliese, La Ragione, Tumbarello, Berardi (40′ st Di Santo), Prezzabile (1′ st Spina). A disposizione: Ambro, Riga, Lischi, Mattei, Napolitano. All. Galfano.

ARBITRO: Gigliotti di Lamezia Terme (Cozza – Decorato)

MARCATORI: 25′ pt Litteri (C), 3′ st Baez (C), 12′ st Montagno (V), 22′ st Carretta (C).

NOTE: Gara disputata a porte chiuse sul terreno di gioco dello stadio “Guido D’Ippolito” di Lamezia. Ammoniti: -. Angoli: 7-2 (pt 3-2). Recupero: 0′ pt – 0′ st.