COSENZA – VIRTUS ENTELLA 0-0

COSENZA (3-4-1-2): Saracco 6; Ingrosso 6 Idda 6 Legittimo 6; Corsi 6 Bruccini 5,5 (37’ st Kone sv) Sciaudone 6 Bittante 6; Baez 6; Carretta 6 (37’ st Sacko sv) Litteri 5,5 (11’ st Gliozzi 5,5). In panchina: Patitucci, Falcone, Tiritiello, Bahlouli, Sacko, Schiavi, Maresca, La Vardera, Sueva, Moreo. Allenatore: Occhiuzzi 6.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Borra 6; De Col 6 Poli 6 Chiosa 6 Costa 6; Brescianini 6 (36’ st Cardoselli sv) Settembrini 5,5 (37’ pt Toscano 6) Paolucci 6,5; Crimi 6; De Luca 5,5 Brunori 5,5 (24’ st Morra 5,5). In panchina: Paroni, Russo, Cleur, Bonini, Coppolaro, Petrovic, Koutsoupias, Pavic. Allenatore: Tedino 6.

ARBITRO: Illuzzi di Molfetta 6.

NOTE: partita giocata a porte chiuse. Ammoniti: Bruccini, Litteri, Ingrosso (C), Paolucci, Brescianini (V). Angoli: 7-6. Recupero: 3‘ pt, 4‘ st.

COSENZA – La nuova stagione del Cosenza inizia con la Virtus Entella (foto Francesco Farina) e per entrambe arriva un pareggio senza reti: primo tempo più vivace, ripresa con squadre stanche.

I calciatori allenati da Occhiuzzi scendono in campo con il 3-4-1-2, la coppia d’attacco Carretta-Litteri e Baez trequartista: a centrocampo conferme per Bruccini e Sciaudone, Corsi di nuovo titolare. La Virtus Entella propone il 4-3-1-2 con Crimi e De Luca pronti ad attaccare eventuali spazi concessi dagli avversari.

Più Cosenza che Entella

Le squadre scese in campo al “Marulla” partono con una prolungata fase di studio. La prima vera azione è del Cosenza che con Bittante cerca l’angolo più lontano al 12’, ma il portiere avversario si oppone con decisione e manda la sfera in angolo. I padroni di casa insistono e al 23’ con Sciaudone provano la giocata: Borra para in due tempi.

L’Entella è costretto nel frattempo a fare a meno di Settembrini che esce al 35’: Toscano entra al suo posto. Intanto De Luca si allarga e lascia partire un diagonale bloccato da Saracco senza particolari problemi. La gara scorre e il primo tempo termina in parità.

Ripresa blanda

La gara riparte senza nessun cambio per Cosenza ed Entella. Occhiuzzi fa uscire Litteri al 12’ per lasciare spazio a Gliozzi, provando così a ravvivare il reparto offensivo. Paolucci tira a giro dalla distanza e Saracco compie un ottimo intervento respingendo la palla. Tedino cerca nuovi stimoli in campo e fa entrare Morra: il mach resta comunque bloccato sul punteggio di parità.

Giocata personale di Brescianini e conclusione bloccata da Idda. Kone e Sacko entrano da un lato, Cartoselli dall’altro: entrambe le squadre provano a giocarsi la gara seppur la condizione fisica non sia delle migliori. Nel frattempo i minuti scorrono e le squadre non riescono a prevalere l’una sull’ altra: Sacko ha l’occasione del vantaggio, ma non riesce a sfruttarla.