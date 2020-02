COSENZA – Dopo la sconfitta contro il Benevento è tempo di divorzio calcistico tra Piero Braglia e il Cosenza. Il presidente Guarascio ha dato mandato di trovare un nuovo tecnico per la guida della compagine rossoblù. Si interrompe il rapporto lavorativo dopo oltre 100 panchine per il mister toscano.

Braglia e l’avventura del Cosenza che volge al termine

Il club ha pubblicato una nota per comunicare la decisione. Nonostante le rassicurazioni di Guarascio, avvenute durante la conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti, fatale è stato il KO contro la capolista Benevento. Come spesso accade è l’allenatore a dover pagare, per sbagli propri ma anche per quelli altrui.

Ecco la nota ufficiale. «La Società Cosenza Calcio comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il Sig. Piero Braglia. Al tecnico protagonista della promozione in Serie B, che ha collezionato 107 panchine in rossoblù, vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto negli ultimi anni».