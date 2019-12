Crotone, servito al Trapani il tris di fine anno (il tabellino)

CROTONE – TRAPANI 3-0

CROTONE: Cordaz; Cuomo, Marrone, Golemic; Mustacchio, Gomelt (74’ Mazzotta), Barberis, Crociata, Molina; Messias (85’ Zak), Simy. A disp: Festa (GK), Rutten, Bellodi, Gigliotti, Rodio, Curado, Evan’s, Itrak, Vido, Nalini. All. Stroppa

TRAPANI: Carnesecchi; Fornasier, Pagliarulo, Moscati; Candela, Luperini, Corapi (74’ Scaglia), Colpani (63’ Aloi), Grillo; Evacuo (56’ Biabiany), Pettinari. A disp: Bruno (GK), Dini (GK), Da Silva, Cauz, Minelli, Canino, Tulli. All. Castori

ARBITRO: Maggioni di Lecco

MARCATORI: 48’ Messias (C), 78’ Mazzotta (C), 82’ Simy (C) su rigore

Note: AMMONITI: Fornasier (T), Simy (C), Messias (C), Pagliarulo (T). Recupero: 1′ pt, 4′ st.