CASTROVILLARI (CS) – In casa Castrovillari è ufficiale l’arrivo, per stagione agonistica in corso, del giocatore Matias Di

Battista.

Di Battista, centrocampista romano classe 2000, lo scorso anno ha militato nella Salernitana, nel campionato

primavera agli ordini di Mister Mariani. Precedentemente ha vestito le maglie del settore giovanile del Grifone Monteverde, per poi passare al Monterosi.