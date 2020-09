Iudicelli per il centrocampo della Morrone

COSENZA – Pierluigi Iudicelli è un giocatore dell’A.C. Morrone.

La scheda

Centrocampista classe 1999, nella scorsa stagione ha militato tra le fila della Vigor Lamezia. In precedenza, dopo essersi distinto nel settore giovanile del Cosenza, ha fatto il suo esordio in Serie D con la casacca del Messina giocando la seconda parte di stagione in giallorosso. Il calciatore è già agli ordini di Paolo Infusino, pronto per essere utilizzato nei prossimi impegni di precampionato.

«Erano due anni che con la Morrone ci rincorrevamo, alla fine siamo riusciti a celebrare il matrimonio – spiega dopo la firma -. L’ambiente

granata è perfetto per crescere, l’allenatore è giovane e ci trasmette entusiasmo. La società infonde serenità ai calciatori e, soprattutto, è

composta da persone per bene. Siamo una squadra con l’età media bassa e sappiamo di dover lavorare tanto. Cosa mi aspetto? Ambisco ad una stagione importante sia a livello personale che collettivo».

Il benvenuto di Principe

Gli fa eco il direttore sportivo Roberto Principe che ha condotto in prima persona la trattativa. «Si tratta di un elemento su cui il club punta molto. Iudicelli abbina tanta qualità ad una buona struttura fisica. E’ un centrocampista completo che sposa pienamente la nostra filosofia di

inserire in organico pedine di prospettiva. Riteniamo – conclude – di aver consegnato al tecnico Infusino un calciatore davvero rilevante».