La Coppa Italia Dilettanti è del San Luca

San Luca: Callejo, Arcuri (dal 12’st Lomartire), Siano (dal 1’pts Bruzzaniti), Maviglia, Dascoli, Pelle, Martino (dal 39’st Mammoliti), Lazzarini, Pitto, Grillo, Romero. A disp.: Caputo, Costanzo, Ferraro, Murdaca, Catania, Criaco. All.: Sig. Figliomeni

Morrone: Bance, Casella, Bruno (dal 20’pt Pansera), Gueye, Leta (dal 30’st Azzinaro), Ferraro (dal 19’st Trombino), Mazzei, Nicoletti (dal 39’st Granata), D’acri, Nagore, Novello. A disp.: Risoli, Barbieri, Pascuzzo, Misuri, Colosimo. All.: Sig. Stranges

Il primo titolo stagionale va al San Luca!

La finale regionale della Coppa Italia Dilettanti giocata al “G. D’Ippolito” di Lamezia Terme sotto una pioggia incessante che ha reso il campo molto pesante va ai ragazzi di Mister Figliomeni. Una gara molto combattuta, giocata perlopiù a centrocampo ed in cui si sono viste due ottime squadre. A rompere l’equilibrio ad un minuto dal termine del primo tempo un colpo di testa di Maviglia sugli sviluppi di un calcio di punizione su cui l’estremo difensore amaranto esce in maniera azzardata respingendo debolmente di pugno proprio sulla testa del forte difensore sanluchese che insacca a porta vuota. Nella ripresa la Morrone si spinge in avanti alla ricerca del pari che arriva al 44’ grazie ad un rasoterra dal limite di Nagore.

Ai tempi supplementari le squadre, ormai stanche, non si fanno del male.

Si va ai rigori dove Lautaro para il tiro di Trombino e Bruzzaniti segna quello decisivo. Alle premiazioni finali hanno partecipato i consiglieri regionali del CR Calabria che hanno premiato la Morrone, Francesco Longo del CRA Calabria che ha premiato gli arbitri della gara ed il Presidente Mirarchi che accompagnato dal Segretario Generale della LND Massimo Ciaccolino ha premiato i vincitori del San Luca e consegnato un riconoscimento al Sindaco di Lamezia Terme Mascaro ed al Presidente della Vigor Lamezia Amendola per la collaborazione nell’organizzazione della manifestazione.