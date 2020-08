Terzo tampone positivo per giocatore del Catanzaro

CATANZARO – «Su tre geni testati uno è risultato positivo». È questo l’esito del terzo tampone cui si è sottoposto il calciatore dell’US Catanzaro risultato positivo al primo test e negativo al secondo. «La squadra si atterrà al protocollo ufficiale – spiega il direttore responsabile dello Staff Sanitario Medici Sportivi della società giallorossa, dottor Francesco De Santis – partendo domani per il ritiro di località Moccone dove, lunedì, il gruppo si sottoporrà a nuovi test diagnostici, così come previsto dalle indicazioni della Figc. Il tesserato in oggetto, invece, continuerà a restare in isolamento qui a Catanzaro in attesa di ulteriori esami molecolari».