È disponibile su tutte le piattaforme digitali, accompagnato dal videoclip ufficiale, “22”, il nuovo singolo del cantautore cosentino Valerio Sangiovanni. Un brano che parla in prima persona di un amore idealizzato, consapevole nella sua fragilità ma che si insegue nonostante tutto, credendo ostinatamente nell’ideale.

“È stato scritto a novembre dell’anno scorso, di getto, in seguito a un flusso di coscienza”, afferma il cantautore. Una scrittura istintiva, senza filtri, che diventa il primo tassello di una nuova fase artistica: il brano, infatti, inaugura ufficialmente una nuova stagione musicale per il protagonista, anticipando l’uscita del suo album, prevista per la fine di marzo.

La base musicale porta la firma della produttrice Elena De Salvo, mentre la regia e il montaggio del videoclip sono stati realizzati da Guido Alessandro Reda, con l’aiuto regia di Fernando Mazzotti. Il cantautore e Francesca Alice Reda, protagonisti del videoclip, interpretano il senso profondo del brano: gli sguardi e le distanze diventano una traduzione visiva delle parole, un continuo oscillare tra presenza e assenza, tra desiderio e consapevolezza. Il 22 è un numero simbolico che la ragazza porta tatuato sulla pelle.

Le immagini scorrono tra i suggestivi scenari di Lorica, nel cuore della Sila, e di Cetraro. I paesaggi diventano così parte integrante del racconto, amplificando il senso di introspezione che attraversa la canzone.

Foto della copertina ufficiale Spotify

Francesca Alice Reda (protagonista del videoclip)

Classe 2005, Valerio Sangiovanni ha iniziato a scrivere sin da bambino, già in quarta elementare, reinterpretando le canzoni degli artisti che ascoltava. Con il tempo, la scrittura diventa necessità e poi scelta di vita. Il suo percorso di formazione passa attraverso diverse masterclass con Mario Fanizzi, Tommy Parker e Brunori SAS. La cifra stilistica di Sangiovanni è il conscious rap, genere che caratterizza la sua scrittura per profondità, attenzione e ricerca di autenticità.

“Ho imparato a scrivere leggendomi”, afferma, citando Marracash, a testimonianza di un percorso di crescita personale prima ancora che musicale.

Valerio Sangiovanni

Con questo singolo, Valerio Sangiovanni apre ufficialmente un nuovo capitolo del suo progetto artistico, mostrando una maturità narrativa che troverà pieno sviluppo con l’uscita del suo album.

Elvira Sangineto