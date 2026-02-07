GIUGLIANO (NA) – Sconfitta dura da digerire per il Cosenza che perde e subisce tre gol contro il Giugliano. Prestazione insufficiente per i calciatori allenati da Buscè, campani lucidi e cinici nello sfruttare al meglio tutte le occasioni avute.

Giugliano avanti, segna Marchisano

La prima occasione arriva al minuto 8. Caporale crossa al centro, Achour ci prova di testa, ma senza inquadrare lo specchio della porta avversaria. Di tutto punto c’è la riposta della squadra di casa con De Rosa che tira di prima intenzione da fuori area: palla fuori. La gara procede e da entrambe le parti non si vedono grandi azioni degne di nota. Dopo una fase di stasi, però, Achour ha la prima vera occasione e con un tiro in diagonale sfiora la marcatura al minuto 30.

La formazione calabrese recrimina per un presunto tocco di mano di Justiniano, l’arbitro si reca al monitor e decide: nessun calcio di rigore per la formazione calabrese. Marchisano improvvisamente sorprende tutti al termine di un’azione in velocità e non lascia spazio ai difensori: vantaggio del Giugliano.

Raddoppia Zammarini, la chiude Egharevba

Durante la ripresa il mister del Giugliano si gioca la card per un sospetto fallo in area di rigore. L’arbitro si reca al monitor dell’FVS per una valutazione dell’azione, ma non giudica fallo e fa continuare il gioco in campo. Il Cosenza sull’azione successiva prova il tiro a sorpresa con Achour, ma la girata termina centrale e favorisce l’intervento di Greco.

Il Giugliano continua ad insistere e con una rete – di pregevole fattura – segna il raddoppio grazie a Zammarini (su assist di Ogunseye). La gara scorre e per poco il subentrato Ogunseye sfiora il terzo gol. Ma c’è spazio per il terzo e ultimo gol grazie ad Egharevba: duro colpo per il Cosenza che esce malissimo dal match giocata in terra campana.

Il tabellino di Giugliano-Cosenza

GIUGLIANO (3-4-3): Greco; Justiniano, De Rosa, Caldore; D’Avino (30′ st Forciniti), Zammarini, Peluso (18′ st Cester), Marchisano (18′ st Egharevba); D’Agostino (18′ st Vaglica), Prado (24′ st Ogunseye), Volpe. In panchina: Bolletta, Santarelli, Broh, De Francesco, Minei, Murilo, Bozza. Allenatore: Di Napoli

COSENZA (3-5-2): Vettorel; Dametto (15′ st Florenzi), D’Orazio (1′ st Moretti), Caporale; Ciotti, Contiliano (1′ st Palmieri), Langella, Garritano (15′ st Baez), Cannavò; Achour, Emmausso. In panchina: Pompei, Vannucchi, Contiero, Pintus, Beretta, Perlingieri, Ba. Allenatore: Buscè.

ARBITRO: Andrea Zoppi della Sezione di Firenze. Assistenti: Andrea Romagnoli della Sezione di Albano Laziale e Michele Nappi della Sezione di Latina. Quarto Ufficiale: Lucio Felice Angelillo della Sezione di Nola. Operatore FVS: Domenico Russo della Sezione di Torre Annunziata.

MARCATORI: 44′ pt Marchisano (G), 27′ st Zammarini (G), 39′ st Egharevba (G).

NOTE: spettatori oltre un migliaio, 231 ospiti. Ammoniti: D’Orazio (C). Angoli: 3-6. Recupero: 3′ pt, 5′ st.