Luana Presta, dalle radici di Torano Castello alle luci di Sanremo

Tra i professionisti selezionati per far parte della squadra ufficiale di Casa Sanremo 2026, dal 24 al 28 febbraio, c’è Luana Presta, titolare di uno studio olistico nel cuore di Torano Castello, in provincia di Cosenza. Durante il Festival, sarà impegnata come operatore del benessere per lo spettacolo all’interno della comfort zone riservata agli artisti.

“Sanremo per me rappresenta le tre E: un intreccio di esperienza, emozione ed entusiasmo” – afferma. “Saranno giorni intensi, carichi di responsabilità, perché ogni corpo merita ascolto e rispetto. Tornerò a casa con un bagaglio prezioso, fatto di crescita e consapevolezza”. Grazie a questa partecipazione, Luana riceverà anche il diploma riconosciuto di “operatore olistico nel mondo degli eventi e dello spettacolo”. Un’altra certificazione da esporre nel suo studio già ricco di diplomi e attestati incorniciati.

A tal proposito, la sua formazione merita di essere approfondita. Tutto nasce quando un giorno suo padre ha un dolore alla spalla e lei prova ad alleviarlo con un massaggio. Lui la guarda e si complimenta. È in quel momento che Luana ha una sensazione nuova e curiosa che le resta dentro e comincia lentamente a farsi strada: inizia ad informarsi e trova un’accademia a Roma dove si iscrive al primo corso di trattamenti olistici. Da lì in poi, la formazione diventa un viaggio continuo in cui approfondisce diverse tecniche, per poi proseguire nella sua Calabria presso l’Accademia di Alta Formazione Egima di Ornella Mauro.

Il percorso la porta poi al primo DBN CSEN e successivamente all’apertura del suo studio a Torano Castello nel 2025.

Nonostante avrebbe potuto spostarsi altrove, Luana sceglie di restare. “Dobbiamo essere orgogliosi delle nostre origini, io ho scelto di rimanere a casa, nel meraviglioso paese in cui sono cresciuta. La mia realtà cresce passo dopo passo, ma cammina. Ed è questo che per me conta davvero. I grandi salti spesso fanno rumore ma non sempre portano lontano, invece io credo nei piccoli passi, quelli che in cui si costruisce l’esperienza. La parte più bella? Vedere le persone arrivare tese e poi già dalla seconda volta affermare che qui si sentono a casa”.

Lo studio si chiama MDF, una sigla che racchiude due significati profondi: “Mani di Fata”, come spesso le clienti definiscono il suo tocco, e “Mentalità del Futuro”, perché il benessere è anche visione ed evoluzione.

Quella di Sanremo è una tappa significativa, frutto di un percorso solido e coraggioso. Un cammino che prosegue con la stessa cura e la stessa passione con cui Luana Presta riserva a chi varca ogni giorno la soglia del suo studio.

Elvira Sangineto