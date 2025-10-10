“Afferra il tuo miracolo – Oltre la realtà”: la voce di Carolina Liporace rivive tra le pagine di un libro inno alla speranza

Sabato 11 ottobre, alle ore 17:30, presso la Libreria Ubik di Cosenza, sarà presentato il libro “Afferra il tuo miracolo – Oltre la realtà”, scritto da Carolina Liporace e curato da Ida Andreoli. Un appuntamento che promette di essere non solo una presentazione letteraria, ma un momento di profonda riflessione e condivisione.

Il libro raccoglie la testimonianza autentica e toccante di Carolina Liporace (1987–2024), giovane donna e madre, che ha affrontato la prova della malattia oncologica con straordinaria lucidità, forza d’animo e fede. Attraverso un diario personale, Carolina ha scelto di non lasciarsi definire solo dalla sua malattia, ma di trasformare quel dolore in un messaggio d’amore, speranza e consapevolezza.

Un testo che non nasce per chiudere, ma per aprire.

Aprire cuori, coscienze, e soprattutto per lasciare una traccia concreta ai suoi figli e a tutti noi: un modo per dire che anche nella sofferenza si può amare, e che il tempo, anche quando sembra poco, può essere colmo di significato.

La curatela del libro è affidata a Ida Andreoli, fondatrice del movimento AttivaMenteDonna e ideatrice del podcast In Altra Voce, progetti che da anni danno spazio a voci femminili, esperienze di resilienza e percorsi di consapevolezza.

Con delicatezza e rigore, Ida Andreoli ha portato a termine il lavoro che Carolina aveva iniziato ma che non ha potuto concludere. Attraverso una scrittura rispettosa, attenta e mai invasiva, ha dato continuità al pensiero di Carolina, onorando la sua voce senza mai sovrapporvisi.“Questo libro – afferma Ida Andreoli – non ha un lieto fine. Ma ha una verità profonda, quella di una donna che ha scelto di affrontare il dolore non con rabbia, ma con la dignità di chi ha ancora qualcosa da dire, da lasciare, da trasmettere.”All’incontro dell’11 ottobre 2025 interverranno figure di spicco del mondo culturale, scientifico e sociale: Angela Gatto, scrittrice; Caterina Mazzeo, dottoressa in Scienze Politiche; Maria Pia Carlino, medico senologo e radiologo; Ida Andreoli, curatrice del volume.A moderare l’incontro sarà Elvira Sangineto, dottoressa in Storia e Filosofia, che accompagnerà il pubblico nel delicato viaggio attraverso le parole di Carolina.La presentazione si inserisce all’interno del mese dedicato alla prevenzione contro ogni forma tumorale, un tempo simbolico in cui la consapevolezza, l’informazione e l’ascolto diventano strumenti fondamentali per la cura, la prevenzione e il sostegno.In quest’ottica, l’incontro rappresenta un’occasione di sensibilizzazione, ma anche un richiamo profondo al valore della testimonianza e alla possibilità di trasformare la vulnerabilità in forza.La voce di Carolina ci ricorda che la malattia non è la fine della narrazione, ma può diventare parte di un racconto più grande, fatto di scelte consapevoli, di amore che resiste, e di parole che continuano a vivere anche quando chi le ha scritte non c’è più.L’appuntamento è per sabato 11 ottobre, ore 17:30, presso la Libreria Ubik di Cosenza.Un’occasione per ascoltare, riflettere e ricordare che, in ogni gesto di cura, c’è sempre spazio per un miracolo.Maurizio Logozzo