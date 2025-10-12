Basket Academy Catanzaro: al Pala Pulerá oggi il big match della terza giornata contro la Virtus Ragusa

In campo oggi alle 18 Basket Academy Catanzaro ospita la Virtus Ragusa; una sfida dal sapore speciale, tra una Catanzaro sorprendente e una Ragusa assetata di riscatto.

Sulla carta, i ruoli sembrerebbero già scritti: Catanzaro come outsider e Ragusa tra le principali pretendenti al titolo. Ma, come sempre, sarà il campo a dire l’ultima parola. E finora, il parquet ha premiato la formazione giallorossa: tre vittorie su tre, un’ottima differenza canestri e un’identità di gioco già ben definita, fatta di intensità, collaborazione e fame di vittoria.

Ragusa, al contrario, è reduce dalla battuta d’arresto contro Monopoli, diretta rivale per il vertice. Motivo in più per attendersi una gara vibrante e ricca di contenuti tecnici e agonistici. Il talento nei due roster non manca, e gli scontri individuali promettono scintille.

A fare da collante tra squadra e città ci pensa Riccardo Bartolozzi, una delle rivelazioni di questo avvio di stagione. Le sue parole suonano come un vero e proprio appello alla tifoseria catanzarese: ” Intanto grazie a tutti per come sono stato accolto. Ambiente straordinario, clima ottimo in campo e nello spogliatoio, finanche in quel po’ di tempo libero che ci rimane. Adesso, noi come squadra, dovremo continuare sul percorso intrapreso, ma bisogna fare di più. Senza dubbio c’impegneremo per migliorare e performare. Questo sforzo, però, dovrà essere simmetrico a quello dei tifosi che potrebbero tifare di più e farci sentire il loro calore. Così come, gli appassionati di basket del territorio dovrebbero frequentare di più il palazzetto e sostenerci, perché mantenere il titolo e fare bella figura in campionato significa crescita sportiva e sociale. Facciamolo a partire da domenica. Insieme per vincere contro Ragusa. Forza!!”

Un messaggio chiaro, diretto, che chiama a raccolta l’intera comunità sportiva del territorio.

Catanzaro – Ragusa non è solo una partita: è un’occasione per dimostrare quanto questa città crede nel basket, tutti al Pala Pulerà alle 18!

Fortuna Mazzeo