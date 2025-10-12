Cosenza beffato nel finale, Simonetto gela tutti: vince l’Atalanta U23

COSENZA – Si ferma la striscia di risultati utili consecutiva per il Cosenza allenato da mister Buscè: il club calabrese perde i conti contro l’Atalanta Under 23. Prima il vantaggio ospite, poi il pari firmato da Achour e alla fine la beffa finale firmata da Simonetto.

La cronaca della gara

I primi dieci minuti di gara offrono una fase di studio accompagnata da folate offensiva, ma senza impensierire i portieri avversari. La prima azione capita sui piedi del Cosenza. Calcio di punizione di Garritano, la barriera respinge e favorisce l’intervento di Vismara. Il Cosenza insiste e ci prova con Kouan di testa al minuto 18: il centrocampista non schiaccia bene la palla e la manda al lato. Nel frattempo la formazione bergamasca fatica e non poco a trovare i varchi giusti per provare a creare qualche azione in avanti.

Ma alla prima azione utile l’Atalanta passa in avanti con Misitano: stacco di testa vincente e vantaggio concretizzato dalla formazione ospite. Buscé chiede la revisione dell’FVS per un presunto tocco di mano, l’arbitro lascia proseguire. Salvataggio miracoloso di Steffanoni al 31′ dopo una punizione a due calciata da Garritano in piena area di rigore. Vavassori ha una grande opportunità di raddoppiare in pieno recupero, Vettorel è decisivo e respinge in angolo. Mencaraglia tenta la giocata da corner, il portiere del club bruzio respinge con grande difficoltà: l’arbitro fischia la fine del primo tempo di gioco.

Calabresi KO contro Atalanta (foto Facebook Cosenza Calcio)

Il triplo cambio di Buscè ad inizio ripresa testimonia l’intenzione, da parte dell’allenatore, di giocarsi il tutto per tutto pur di ribaltare la gara. Florenzi è subito attivo nel secondo tempo e ci prova dalla distanza: Vismara respinge in presa bassa. Protagonista inaspettato è appena entrato Achour che fa gioire i tifosi presenti e porta il match in parità con un tiro dalla distanza ravvicinata. Miracolo del portiere dell’Atalanta al minuto 32′ della ripresa su un tiro a botta sicura di Ricciardi: grande intervento del portiere ospite. La beffa per i rossoblù arriva nel finale con un tocco vincente di Simonetto che sbanca il “Marulla”.

Il tabellino di Cosenza-Atalanta Under 23

COSENZA (4-3-2-1): Vettorel; Ricciardi, Dametto, Caporale, D’Orazio (1′ st Cimino); Kouan (25′ st Achour), Langella, Garritano (1′ st Contiliano); Florenzi, Cannavò (1′ st Ferrara); Mazzocchi (46′ st Beretta). In panchina: Pompei, Cimino, Barone, Contiero, Dalle Mura, Beretta, Ragone, Achour, Rocco, Mazzulla, Novello. Allenatore: Buscè.

ATALANTA UNDER 23 (3-4-2-1): Vismara; Guerini (26′ st Plaia), Comi, Navarro; Steffanoni, Manzoni (26′ st Pounga), Levak, Simonetto; Mencaraglia, Vavassori (43′ st Camara); Misitano (12′ st Cissé). In panchina: Torriani, Sassi, Bono, Tornaghi, Artesani, Parmiggiani, Colombo, Fiogbe, Lonardo. Allenatore: Bocchetti.

ARBITRO: Enrico Cappai di Cagliari. Assistenti: Luca Chianese di Napoli e Diego Spatrisano di Cesena. Quarto Ufficiale: Giuseppe Rispoli di Locri. FVS: Giovanni Celestino di Reggio Calabria.

MARCATORI: 23′ pt Misitano (A), 28′ st Achour (C), 48′ st Simonetto (A).

NOTE: spettatori un migliaio circa, nessun tifoso ospite. Ammoniti: Dametto, Ricciardi, Ferrara (C), Simonetto, Guerini, Camarà, Cissè (A). Angoli: 7-4. Recupero: 3′ pt, 7′ st.