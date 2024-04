Amantea nel mirino della criminalità? Auto in fiamme: qualche giorno fa vetri rotti in Comune e spari contro un’agenzia funebre

AMANTEA (CS) – Sono stati i residenti della zona ieri sera, a lanciare l’allarme. L’incendio si è verificato intorno alle 21 in località Coreca ad Amantea. Un’auto parcheggiata, una Fiat Multipla, è stata letteralmente avvolta dalle fiamme. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del comando di Paola, che hanno rapidamente spento le fiamme e messo in sicurezza la zona mentre i carabinieri della locale stazione, hanno avviato i primi rilievi per ricostruire l’accaduto e non è escluso possa trattarsi di un’azione dolosa.

Nei giorni scorsi infatti, sempre ad Amantea, sono stati compiuti altri atti intimidatori ai danni degli uffici comunali le cui vetrate erano state danneggiate da ignoti, e ancora ad un’agenzia di onoranze funebri contro la quale erano stati esplosi alcuni colpi di pistola.