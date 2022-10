Covid in Calabria: più di 600 nuovi casi e una vittima

CATANZARO – Le persone risultate positive al Coronavirus sono 580383 (+613) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3906176 (+3.628).

BOLLETTINO 29 OTTOBRE 2022

Tamponi effettuati 3.906.176 (+3.628). Percentuale dei tamponi positivi: 16,90%

Casi Totali: 580.383 (+613)

Catanzaro 99.441 (+143)

Cosenza 170.614 (+256)

Crotone 56.892 (+34)

Reggio Calabria 196.074 (+130)

Vibo Valentia 50.226 (+47)

Altra Regione o Stato Estero 7.136 (+3)

Guariti: 568.352 (+1.198)

Catanzaro 96.982 (+197)

Cosenza 165.596 (+803)

Crotone 56.239 (+29)

Reggio Calabria 193.208 (+151)

Vibo Valentia 49.455 (+7)

Altra Regione o Stato Estero 6.872 (+11)

Deceduti: 3.061 (+1)

Catanzaro 386 (0)

Cosenza 1.337 (+1)

Crotone 268 (0)

Reggio Calabria 863 (0)

Vibo Valentia 188 (0)

Altra Regione o Stato Estero 19 (0)

Attualmente Positivi: 8.970 (-586)

Catanzaro 2.073 (-54)

Cosenza 3.681 (-548)

Crotone 385 (+5)

Reggio Calabria 2.003 (-21)

Vibo Valentia 583 (+40)

Altra Regione o Stato Estero 245 (-8)

– In Isolamento: 8.838 (-581)

Catanzaro 2.056 (-53)

Cosenza 3.610 (-542)

Crotone 376 (+5)

Reggio Calabria 1.977 (-23)

Vibo Valentia 575 (+40)

Altra Regione o Stato Estero 244 (-8)

– In Reparto: 128 (-5)

Catanzaro 15 (-1)

Cosenza 71 (-6)

Crotone 9 (0)

Reggio Calabria 24 (+2)

Vibo Valentia 8 (0)

Altra Regione o Stato Estero 1 (0)

– In Rianimazione: 4 (0)

Catanzaro 2 (0)

Cosenza 0 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 2 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)