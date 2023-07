Il grande flautista Alberto Navarra in concerto a Bisignano

BISIGNANO – Giovedì 6 luglio 2023 presso il Museo della Liuteria “Nicola e Vincenzo De Bonis”alle ore 19,00 avrà luogo organizzato da AMA Calabria un concerto del grande flautista Alberto Navarra accompagnato al pianoforte da Valentina Occhiuzzi.. La manifestazione si realizza nell’ambito del progetto Calabria Straordinaria realizzato con il sostegno dell’Assessorato Regionale al Turismo e del Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo.

Alberto Navarra ha attirato l’attenzione del pubblico nella primavera del 2022 vincendo il Carl Nielsen International Flute Competition di Odense (Danimarca), aggiungendo ulteriore prestigio al suo portfolio di recenti successi in concorsi internazionali quali: “Severino Gazzelloni“ Flute competition (Italia) nel 2021 e il “Premiul Dorel Baicu” (Romania) nel 2020. Da settembre 2022 Alberto si è unito ai Berliner Philharmoniker come membro della prestigiosa Karajan Akademie, con i quali ha già suonato, oltre che alla Berliner Philarmonie, in prestigiosi festival internazionali, come il Salzburg Festpiele, l’Osterfestspiele di Baden Baden, il Lucerne Festival e il BBC Proms di Londra, sotto la direzione di Kirill Petrenko, Ivan Fisher, Tomas Adès, François-Xavier Roth, Christian Thielemann, Tugan Sokhiev, Matthias Pintscher, Paavo Järvi, Daniel Harding, Nel 2023 si è esibito come solista con L’AArhus Symfoniorkester, l’Odense Symfoniorkester e prossimamente si esibirà con la Tampere Filharmonia e la Royal Stockholm Philharmonic Orchestra.

Alberto ha collaborato in qualità di primo flauto con orchestre ed ensemble quali i Berliner BarockSolisten,conl’Orchestradelteatro”LaFenice”diVenezia,“LaFil”-FilarmonicadiMilano, I Solisti di Pavia, Ensemble Albéniz, Orchestra Haydn di Bolzano e Trento e l’Orchestra Freixenet. Alberto è attivo come solista e anche nella musica da camera esibendosi con svariate formazioni in numerosi festival in Italia e all’estero, con repertori che vanno dal barocco alla musica contemporanea.

Nato a Mondovì, Italia, ha iniziato la sua formazione musicale con Maurizio Valentini al Conservatorio di Musica Ghedini di Cuneo, per poi proseguire gli studi con Andrea Manco e Andrea Oliva presso l’Accademia Internazionale di Imola e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma. Premiato con borse di studio dalla Fundación Albéniz e da Francesco e Marina Moncada di Paternò, nel 2019 è entrato a far parte della Escuela Superior de Música Reina Sofía di Madrid come allievo di Jacques Zoon e Salvador Martinez Tos. Qui è stato anche insignito del riconoscimento di “Alumno más sobresaliente” (studente dell’anno), presentato dalla regina Sofía di Spagna. Attualmente si sta perfezionando con Emmanuel Pahud e Sebastian Jacot.

È stato scelto da Emmanuel Pahud per il programma Ambassador di Classek, (un programma di miglioramento della carriera di un anno con l’obiettivo di scoprire, sostenere e promuovere giovani musicisti classici promettenti). Dopo il successo ottenuto al Carl Nielsen International Flute Competition, Alberto registrerà a breve il suo primo album da solista insieme all’Odense Symfoniorkester per l’etichetta discografica Orchid Classics.

Ad accompagnare il grande flautista la pianista Valentina Occhiuzzi che nel corso di questi anni si è fatta apprezzare per le sue qualità nella collaborazione con importanti solisti di fama internazionale.

Il programma di sicuro interesse musicale contempla l’interpretazione di alcuni fra i principali capolavori della letteratura per flauto di Carl Philipp Emanuel Bach, Alfredo Casella, Gaetano Donizetti, Gabriel Fauré, Camille Saint-Saëns, Sigfrid Karg-Elert e Georges Bizet