Tocci argento ai Giochi Europei, Porcaro: “Esempio per i giovani”

Giovanni Tocci incide il suo marchio agli Europei in Polonia Il tuffatore dell’Esercito Italiano e dell’AQA Cosenza in coppia col compagno di sempre Lorenzo Marsaglia, ha conquistato la medaglia d’argento dal trampolino sincronizzato tre metri al termine di una gara condotta in maniera regolare ed eccellente. Decisivo l’ultimo tuffo, il migliore della gara, della coppia azzurra, che ha consentito di scavalcare quella britannica e chiudere l’esibizione con 402.66 punti. Ancora un Europeo da incorniciare per Giovanni Tocci che anche dal trampolino metri tre (gara chiusa al settimo posto) e metri uno (quinto posto finale) ha dato dimostrazione del suo valore, eseguendo tuffi premiati con punteggi alti, come i migliori della gara.

A Giovanni Tocci non potevano mancare complimenti del Comitato Calabro della FIN nelle parole del Presidente. “Un tuffatore che conferma di stagione in stagione tutto il suo talento – osserva Alfredo Porcaro – e di questo come Comitato gli siamo grati. Giovanni Tocci è tra i migliori tuffatori al mondo, capace di grandi imprese e quest’ultimo argento ne è una conferma. Le sue partecipazioni polarizzano l’attenzione, emozionando ed entusiasmando. Non ci stancheremo mai di ripetere che Giovanni Tocci è un grande campione che mantiene intatta la sua umiltà, un esempio da seguire dai giovani calabresi e italiani”.