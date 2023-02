Trucco: tutto sullo spray fissante per make-up

Quando si parla di spray fissante per il make-up si fa riferimento ad un particolare prodotto cosmetico pensato per migliorare la tenuta del trucco. Infatti, questo presenta al suo interno dei particolari ingredienti che, nebulizzati sul viso, permettono di fissare il trucco viso e occhi per lunghe ore. Il fissante spray si presenta in una formulazione liquida, contenuta all’interno di un contenitore dotato di vaporizzatore che ne facilita l’utilizzo. I make-up artisti ne consigliano differenti usi, che permettono non solo di acuire la tenuta dei prodotti cosmetici, ma anche di facilitarne l’applicazione.

A cosa serve le spray fissante?

Come anticipato, lo spray fissante può essere utilizzato per ottenere risultati differenti. Nello specifico, gli esperti consigliano:

dopo aver realizzato il proprio make-up: l’uso classico prevede la vaporizzazione del fixer su tutto il viso, per aumentare la tenuta ed evitare sbavature e imperfezioni durante la giornata. I prodotti come Urban Decay All Nighter possono essere erogati anche per opacizzare la pelle, al posto della cipria in polvere;

come base viso o per rinfrescare il trucco: Urban Decay propone altresì prodotti che al loro interno, contengono particelle luminose. Questi, a differenza della versione classica, possono essere impiegati per realizzare una base viso luminosa utilizzando semplicemente il proprio fondotinta. Generalmente questi prodotti sono piuttosto idratanti, pertanto, è possibile utilizzarli anche per effettuare piccoli ritocchi alla base;

per gli ombretti in polvere e i pigmenti: ombretti in polvere e pigmenti possono essere inumiditi con il fissante per make-up quando si desidera aumentarne la pigmentazione e la durata. Non solo, questa tecnica può essere utilizzata per trasformare qualunque colore in un eye-liner, da applicare l’apposito pennello angolato.

Metodi di applicazione

Ma come si applica lo spray fissante? In base al risultato che si intende ottenere è necessario seguire alcune semplici regole. L’utilizzo classico prevede di vaporizzare il prodotto, ad una distanza di circa 10/15 cm dal viso, dopo aver realizzato il proprio trucco. Alcuni esperti consigliano poi di tamponarlo con una spugnetta da fondotinta affinché la base sia ben fissata, tuttavia è sufficiente lasciarla asciugare all’aria per qualche secondo. La medesima tecnica può essere impiegata anche per rinfrescare il trucco a fine giornata. In questo caso, tamponare l’eccesso può rivelarsi particolarmente utile per uniformare l’incarnato. Quando, invece, si vuole migliorare la resa di un ombretto in polvere o conferirgli maggior cremosità (per utilizzarlo ad esempio come eyeliner o blush) il consiglio è quello di prelevare un piccola dose di pigmento ed applicarla sul dorso della mano. A questo punto, sarà sufficiente vaporizzare il fissante make-up e miscelare fino ad ottenere un ombretto in crema. La stessa operazione può essere eseguita direttamente sulle setole del pennello, ma l’effetto potrebbe risultare meno omogeneo.