Dramma nel cosentino: 17enne trovato morto in strada in una pozza di sangue

SAN COSMO ALBANESE – E’ giallo sulla morte di un 17enne trovato morto in strada a San Cosmo Albanese, al termine delle celebrazioni del carnevale. Il ragazzo, originario di San Giacomo d’Acri sarebbe stato ritrovato lungo la strada provinciale 183 in località Santa Rosa, a un chilometro dalle porte del borgo, riverso in una pozza di sangue. Una tragedia che per il momento rimane avvolta nel mistero: l’ipotesi, è che possa essere caduto da un carro allegorico, ma la causa potrebbe anche essere un’altra. Sul caso stanno indagando i carabinieri della locale stazione coordinati dalla compagnia di San Marco Argentano, mentre si attende l’arrivo sul posto del magistrato di turno.