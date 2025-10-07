9 ottobre: Giornata Mondiale della Vista – Dalla prevenzione alle iniziative in Calabria

ROMA – Il prossimo 9 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Vista, un’iniziativa di rilievo internazionale promossa dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – IAPB Italia Onlus, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. L’obiettivo è informare e sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione oculare e sull’esigenza di sottoporsi regolarmente a visite specialistiche, al fine di intercettare precocemente eventuali patologie visive.

La Giornata si inserisce all’interno di un mese interamente dedicato alla salute degli occhi, durante il quale, su tutto il territorio nazionale, vengono promosse campagne informative, screening gratuiti e attività divulgative per aumentare la consapevolezza sui corretti stili di vita e sulle buone pratiche per la tutela della vista.

Le malattie oculari, anche le più gravi, possono progredire silenziosamente e compromettere in modo permanente la capacità visiva. Difetti comuni come miopia, ipermetropia e astigmatismo, così come patologie più complesse quali glaucoma, cataratta, degenerazione maculare senile o retinopatia diabetica, necessitano di diagnosi tempestive per essere affrontate efficacemente. Anche disturbi meno gravi, come arrossamenti, affaticamento visivo o lacrimazione eccessiva, non devono essere trascurati.

Proteggere la salute degli occhi richiede semplici accortezze: adottare uno stile di vita sano, utilizzare occhiali da sole di qualità, fare pause durante l’uso prolungato di dispositivi elettronici e, soprattutto, rivolgersi a uno specialista ai primi segnali di disagio visivo. Tuttavia, la forma più efficace di tutela resta la visita oculistica periodica.

Anche in Calabria, le sezioni territoriali dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) si mobilitano per celebrare questa ricorrenza con numerose iniziative, grazie anche al supporto della IAPB Italia Onlus.

A Catanzaro, la sezione territoriale UICI organizza la distribuzione di opuscoli informativi il 9 ottobre in diverse zone della città, oltre che a Lamezia Terme e Guardavalle. Nella stessa giornata, alle ore 16:30, si terrà una conferenza stampa presso la Sala conferenze della Scuola dell’Infanzia Piterà. Dalle ore 14:30 alle 18:00, presso il Centro Polivalente UICI di Via Gattoleo 2, sarà inoltre possibile effettuare controlli oculistici gratuiti. Per informazioni è possibile contattare lo 0961/721427.

A Cosenza, la distribuzione di materiale informativo è prevista il 9 ottobre lungo Corso G. Mazzini, presso il Centro Commerciale Metropolis e all’Università di Arcavacata di Rende. I controlli oculistici gratuiti si svolgeranno dalle 15:00 alle 18:00 presso il Centro Polifunzionale UICI in Via Parigi 18, a Rende. Per ulteriori dettagli è disponibile il numero 0984/838858.

A Crotone, la sezione UICI sarà presente nel centro cittadino il 9 ottobre con un’attività di distribuzione di opuscoli informativi. La conferenza stampa si terrà invece l’8 ottobre alle ore 09:30 presso la sede di Via V. M. Nicoletta 77. Non sono previsti controlli oculistici. Il numero di riferimento è 0962/29879.

Il Consiglio Regionale UICI della Calabria curerà la distribuzione di materiale informativo a Reggio Calabria, in Piazza de Nava (di fronte al Museo Archeologico Magna Grecia) e presso l’Università Mediterranea. La conferenza stampa regionale si terrà il 9 ottobre presso il Centro Polifunzionale UICI di Rende (CS). Per contatti è attivo il numero 0965/598181.

Infine, a Vibo Valentia, il 9 ottobre si svolgerà la distribuzione di opuscoli nel centro cittadino. Nella stessa data, alle ore 09:30, si terrà una conferenza stampa presso la sede UICI di Via S. Giovanni Bosco 13, dove, dalle ore 10:30 alle 13:30, saranno effettuati controlli oculistici gratuiti. Per informazioni è possibile contattare la sezione al numero 0963/472047.

La Giornata Mondiale della Vista rappresenta un’occasione preziosa per accendere i riflettori su un tema spesso sottovalutato, ma di fondamentale importanza per il benessere individuale e collettivo. Investire nella salute degli occhi significa investire nella qualità della vita.

Per ulteriori dettagli sulle attività promosse dalla IAPB Italia Onlus, è possibile consultare il sito ufficiale: www.iapb.it.