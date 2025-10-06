Basket Academy Catanzaro: vittoria per 74-85 a Corato e vertice della classifica conquistato

Vittoria pesante e convincente per Basket Academy Catanzaro, che espugna il PalaLosito superando il Basket Corato 74-85, e si issa ai piani alti della classifica.

Una prestazione solida, frutto di un’attenta preparazione tattica e di una perfetta esecuzione del piano partita voluto da coach Iliano Sant’Ambrogio, che dichiara: « è stata una vittoria dal peso specifico notevole; i ragazzi hanno fatto un grande lavoro di squadra, la vittoria è frutto di una prestazione corale, caratterizzata da un’altra importante reazione – dopo un inizio a singhiozzo – e dalla caparbietà dimostrata, nonostante le difficoltà dell’incontro e le qualità di gioco dell’avversario. »

Nonostante il punteggio sia rimasto in equilibrio per tre quarti di gara, i giallorossi hanno sempre dato l’impressione di avere più energia e lucidità. Corato, infatti, ha dovuto faticare moltissimo per restare agganciato alla partita, pagando a caro prezzo una gestione falli piuttosto problematica: ben tre titolari sono stati costretti a lasciare il campo per raggiunto limite nella fase decisiva del match.

Catanzaro ha costruito la vittoria con pazienza e intelligenza, colpendo duro nell’ultimo quarto e affondando definitivamente gli avversari con un canestro sulla sirena che ha messo il punto esclamativo alla gara. Fondamentale, ancora una volta, il contributo di squadra: Tyrtyshnyk top scorer con 26 punti, ma ottimo apporto anche da Bartolozzi, Okiljevic e Gaye, quest’ultimo dominante anche a rimbalzo con 10 palloni catturati.

Corato ha poggiato quasi esclusivamente sull’ispirazione di Paoletti, autore di 34 punti, ma poco supportato dal resto del gruppo, soprattutto nella metà campo difensiva. L’eloquente differenza nelle valutazioni finali (100 a 62 per Catanzaro) racconta perfettamente il diverso impatto collettivo delle due squadre.

Un successo che certifica la solidità del progetto giallorosso e conferma la crescita di un gruppo che ragiona e gioca da squadra vera. Da martedì si torna in palestra per preparare al meglio il prossimo big match: al PalaPulerá arriva Ragusa, una delle favorite del campionato.

Basket Corato: Manisi 2, Cabodevilla 6, Virgili, Basile 6, Corral 8, De Rossi 2, Mulevicius 5, Bavaro ne, Diaz, Capasso ne, Paoletti 34, Capocotta 11.

Coach: Gattone, Ass: Silvestrini

Basket Academy Catanzaro: Greco, Mainoldi, Battaglia 2, Gaye 9, Albertinazzi 2, Canestrari 2, Bartolozzi 20, Okiljevic 15, Tyrtyshnyk 26, Basile 4, Giglio, Dozic 5.

Coach: Sant’Ambrogio, Ass: Sabbatino

Parziali 24-19; 14-19; 20-20; 16-27

Arbitri: De Carlo di Lecce e Torinese di Monteroni

Fortuna Mazzeo