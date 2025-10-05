Cosenza, Florenzi ribalta tutto: rimonta completata e vittoria (anche) a Cerignola

CERIGNOLA (FG) – Seconda gioia consecutiva in trasferta per il Cosenza che batte il Cerignola dopo il successo ottenuto in casa del Siracusa. Calabresi terzi in classifica (quarta vittoria in cinque gare), pugliesi sempre in zona playoff.

La cronaca del match

Il Cosenza chiede subito un calcio di rigore per l’atterramento in area di Mazzocchi dopo l’assist di Ricciardi, ma l’arbitro non concede la massima punizione ai ragazzi allenati da Buscé al minuto 5. Il Cerignola cresce con il passare dei minuti e si rende pericoloso. Dall’asse Cretella–Cupone arriva la prima occasione del Cerignola: l’attaccante ci prova con un tiro a giro al minuto 22, palla alta sopra la traversa. Subito dopo Vettorel evita il gol della formazione gialloblù. Il club pugliese sfiora la rete al 24′ con Paolucci da pochi passi: difesa rossoblù in difficoltà dopo un avvio sicuramente positivo.

Trema ancora la retroguardia calabrese a seguito di una mezza rovesciata di Paolucci dopo 30 minuti di gioco. La formazione di casa passa in avanti con Emmausso: l’attaccante non sbaglia da pochi passi. Il Cosenza prova la reazione in pieno recupero con Kouan, palla fuori di poco. Il Cosenza ci crede e fa 1-1 da calcio d’angolo con Kouan.

Emmausso e Caporale durante la gara giocata dal Cosenza in Puglia (Foto Facebook S.S. Audace Cerignola 1912)

Durante la seconda frazione di gioco partono forte i calabresi, ma la prima vera occasione arriva con Cretella: palla al lato al 14′. Sfortunato il Cosenza con Caporale che respinge una conclusione – praticamente ormai in porta – calciata dal compagno di squadra Garritano. Florenzi però cambia tutto e dopo il suo ingresso ribalta il risultato con una conclusione ravvicinata.

La formazione allenata da mister Buscè cerca di chiudere gli spazi, complice anche il vantaggio, ma gli avversari non demordono e sfiorano il 2-2 con Cupone: colpo di testa e palla fuori di poco. Il Cerignola ora ci crede e continua ad attaccare con Emmausso, ma la giocata viene bloccata da Vettorel al 31′. Maiuri prova a riprendere la gara, il Cosenza però si chiude e trova una vittoria importantissima.

Il tabellino di Audace Cerignola-Cosenza

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Todisco, Martinelli (38′ st Ligi), Visentin; Vitale, Paolucci (38′ st Moreso Arjona), Bianchini (26′ st Gambale), Cretella (18′ st D’Orazio L.), Russo; Cuppone (38′ st Ntampizas), Emmausso. In panchina: Fares, Iliev, Ballabile, Gasbarro, Spaltro, Cocorocchio, Ianzano, Ruggiero, Labranca, Parlato. Allenatore: Maiuri.

COSENZA (4-3-3): Vettorel; Cimino, Dametto, Caporale, Ferrara; Kouan, Langella, Garritano; Ricciardi (15′ st Florenzi), Mazzocchi, Cannavò (35′ st D’Orazio T.). In panchina: Pompei, Barone, Begheldo, Contiero, Dalle Mura, Ragone, Achour, Arioli, Mazzulla, Novello. Allenatore: Buscè.

ARBITRO: Gianluca Renzi di Pesaro. Assistenti: Antonio Aletta di Avellino e Matteo Di Berardino di Teramo. Quarto ufficiale: Giorgio Di Cicco di Lanciano.

MARCATORI: 34′ pt Emmausso (A), 51′ pt Kouan (C), 19′ st Florenzi (C).

NOTE: spettatori 2mila di cui circa 200 ospiti. Ammoniti: Martinelli, Visentin (A), Ricciardi, Kouan, Langella (C). Angoli: 1-5. Recupero: 5′ pt, 5′ st.