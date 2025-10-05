Regionali Calabria 2025, affluenza: si attende il dato definitivo

Si è votato oggi in Calabria per il rinnovo del Consiglio Regionale. L’affluenza alle ore 12 era del 7,70%, in lieve crescita rispetto al 2021.
Nel pomeriggio sono circolate stime sull’affluenza alle 19, intorno al 36%, ma al momento non c’è ancora un dato ufficiale definitivo. Per conoscere il risultato complessivo della partecipazione sarà necessario attendere la chiusura dei seggi, prevista per domani alle ore 15, quando si concluderanno le votazioni.
La corsa alla presidenza della Regione Calabria vede confrontarsi il presidente uscente Roberto Occhiuto, sostenuto da una coalizione di centrodestra che include Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e altre formazioni locali. A sfidarlo c’è Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, sostenuto da una coalizione di centrosinistra che comprende Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e altre liste civiche. In campo anche Francesco Toscano, leader di Democrazia Sovrana Popolare, che corre con una lista civica a suo nome.
L’attenzione resta alta in vista dello spoglio, che inizierà subito dopo la chiusura delle urne.
Su questo sito https://elezioni.interno.gov.it/ aggiornamenti in tempo reale.