Sara Bejlek conquista il titolo: successo per gli Internazionali di Calabria

E’ andato a Sara Bejlrk Il WTA 125 “Internazionali di Calabria”

Si temeva il brutto tempo, tant’è che gli incontri erano stati spostati già nella serata di ieri, anticipando la finale di doppio alle ore 10 sul campo 3 del Chiappetta Sport Village, e quella del singolare alle 11 sul centrale.

Il meteo, invece, è stato favorevole a questo torneo, che lascia un’atmosfera magica, da ricordare per il futuro, visto che si è trattato del primo evento internazionale sul territorio calabrese — e che ci auguriamo si possa replicare anche nei prossimi anni.

Non c’è un posto a sedere: gli appassionati, e anche chi è più distante da questo sport, non vogliono perdersi lo spettacolo. Perché, davvero, di spettacolo si è trattato.

Persino autobus provenienti dall’hinterland, gremiti di gente, hanno affollato i campi di una struttura che merita di essere visitata. Senza contare un’organizzazione impeccabile, dove nulla è stato lasciato al caso, grazie anche — e soprattutto — al direttore del torneo, Sergio Palmieri, infaticabile, sempre attento e presente sui campi. D’altra parte non parliamo di uno qualunque, ma di una figura di prestigio del tennis mondiale.

Si parte puntuali con la finale di doppio: ad avere la meglio nel primo set è la coppia italiana Federica Urgesi e Aurora Zantedeschi, che chiude il parziale sul 6/3. Ma nel secondo set, dove ad affiancare la georgiana Ekaterine Gorgodze c’è un’altra italiana, Nicole Fossa Huergo, si lotta meno: il punteggio parla chiaro, 6/1 per loro.

Il super tie-break a 10, decisivo per il terzo set, consegna la vittoria alla coppia di nazionalità mista.

Intanto, tutto pronto sul centrale: scendono in campo la favorita ceca Sara Bejlek, testa di serie numero 4, contro la serba Lola Radivojevic.

Sembra tutto scontato: la Bejlek fa suo il primo set con un convincente 6/2. Ma nel secondo la serba alza il livello e dà filo da torcere a una ceca meno incisiva rispetto all’inizio. Il tie-break dà ragione a Lola.

Mentre il tifo fa tremare le sedie, si parte con l’ultimo e decisivo set, in cui la serba commette più errori e consegna il titolo a Sara Bejlek.

La giornata si conclude tra grandissimi applausi del pubblico e una bellissima premiazione, alla presenza del dirigente nazionale FITP Joe Lappano e del presidente del Chiappetta Sport Village, che hanno reso possibile questo evento davvero speciale per la Calabria.

Che dire… ci vediamo l’anno prossimo!

Cinzia Gullace