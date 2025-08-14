A Bisignano sarà febbre da anni ’90 in salsa salentina

Nel pieno dei prossimi festeggiamenti per Sant’Umile Bisignano si legherà al Salento attraverso l’Olmo di Piano.

Venerdì 29 agosto, alle ore 22, ci sarà anche in terra cratense il Salento Dance Party che farà scatenare tutti nella piazza principale della città.

L’associazione “L’Olmo di Piano”, col patrocinio dell’amministrazione comunale, ha organizzato uno spettacolo musicale che ruoterà intorno agli anni Novanta, fra i successi più noti e le emozioni che hanno caratterizzato un decennio di forti passioni.

Serata di ricordi e di show puro quella prevista nei prossimi giorni che si incastona in maniera perfetta all’interno dell’estate bisignanese, potendo contare sull’affluenza del pubblico che tornerà nei propri luoghi natii nonché di quanti potranno arrivare in piazza in tutta tranquillità e godere di uno spettacolo unico nel suo genere.

La Crazy Nation Dance Party animerà una spettacolo in piazza di forte impatto con l’associazione dell’Olmo di Piano che sarà protagonista a 360 gradi: oltre alla musica, saranno garantiti delle aree intrattenimento riservate ai bambini, facendo divertire un po’ tutta la famiglia. Inoltre, non mancheranno gli stand gastronomici che permetteranno ai visitatori di assaggiare, acquistare e conoscere prodotti locali, regionali o specialità gastronomiche, offrendo quindi un’esperienza culinaria diretta e coinvolgente.

Il tema agroalimentare poi sarà da filo conduttore per l’ulteriore iniziativa dell’Olmo di Piano, di cui si stanno ultimando i dettagli.

Il 6 settembre tornerà a grande richiesta, dopo il successo dello scorso anno, la seconda edizione della festa del grano.

La zona dell’Olmo sarà al centro dell’attenzione tra il talk che analizzerà la storia e la cultura del grano in tutte le sue sfaccettature, passando per momenti conviviali e di forte contatto con la tradizione e con la convivialità più pura, quella che coinvolge un’associazione con grande disponibilità e forte spirito di partecipazione.