Chiude con 10.000 presenze il Color Fest 2025

La Calabria sta vivendo un momento di crescita culturale straordinario e il Color Fest vuole essere motore di questo cambiamento, un laboratorio vivo e un punto di riferimento per le nuove generazioni. Continueremo anno dopo anno a costruire un festival che non sia solo musica, ma un appuntamento di comunità, appartenenza e futuro” – ha dichiarato con soddisfazione il Direttore Artistico Mirko Perri.

Le date della prossima edizione sono già ufficiali: Color Fest 2026 vi aspetta 11, 12 e 13 agosto nella Riviera dei Tramonti, dove ogni sera diventerà poesia sul mare calabrese.