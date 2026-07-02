A Capaccio Paestum la 24ª edizione del campionato nazionale di calcio dei medici

Il campionato nazionale di calcio dei medici torna in Campania. Per la 24ª edizione della manifestazione, l’associazione guidata dal dottor Giovanni Borrelli ha scelto Capaccio Paestum come sede dell’evento. Dieci le squadre che, dal 6 al 9 luglio 2026, scenderanno in campo per contendersi il trofeo conquistato nel 2025 da Taranto. Il campionato è organizzato in collaborazione con l’AICS, che metterà a disposizione arbitri e giudice sportivo, con le amministrazioni comunali di Capaccio Paestum e Agropoli, che hanno concesso gli impianti sportivi, con il Gruppo Sportivo Herajon, presieduto da Gaetano Franco Tolomeo, che festeggia i 70 anni di attività, e con il delegato FIGC Antonio Inverso.

La nuova formula del torneo ha visto nei mesi scorsi le squadre affiliate all’Asd Nazionale Medici Calcio impegnate nella fase eliminatoria. A Capaccio Paestum si disputeranno la Poule Scudetto e la Poule Amatori. Per l’assegnazione del Tricolore saranno in lizza otto formazioni, suddivise in due gironi: Cosenza, Flegrea, Trinacria e Palermo (girone A); Napoli, Avellino, Melito Porto Salvo e Taranto (girone B). Le partite si giocheranno a partire da lunedì 6 luglio presso il Centro Sportivo Città di Mare “Polito”, in località Mattine di Agropoli, e allo stadio “Mario Vecchio” di Capaccio Scalo. Mercoledì pomeriggio si disputeranno in contemporanea le due semifinali, alle quali accederanno le prime due classificate di ciascun raggruppamento. La finale è in programma giovedì 9 luglio, alle 9.30, ad Agropoli. La Poule Amatori prevede invece una partita unica tra Bari e Salerno, in calendario mercoledì alle 18.30 a Capaccio Scalo.

Nell’albo d’oro delle 23 edizioni precedenti del campionato organizzato dall’Asd Nazionale Medici Calcio guida Cosenza con cinque successi. Seguono Melito Porto Salvo e Napoli con quattro titoli, Reggio Calabria con tre, Milano-Brianza con due e, con un successo ciascuna, Firenze, Flegrea, Palermo, Taranto e Trinacria.

Come ogni anno è previsto anche un convegno medico articolato in più sessioni, che si terrà il 6, 7 e 8 luglio nella sala congressi dell’Hotel Ariston di Capaccio Paestum. Al centro degli incontri il tema degli integratori alimentari nella pratica clinica, con approfondimenti dedicati all’ORL, alla medicina interna e all’apparato osteoarticolare.

«Anche quest’anno abbiamo cercato di organizzare al meglio la manifestazione, tenendo conto non solo degli aspetti sportivi, ma anche di quelli sociali che da sempre caratterizzano la nostra associazione – ha dichiarato il presidente Giovanni Borrelli –. Lavoriamo a questo evento fin dal mese di febbraio e abbiamo effettuato numerosi sopralluoghi proprio per garantire alle squadre e alle loro famiglie un soggiorno sereno in una località ricca di storia come Paestum, antica città della Campania, tra i principali centri della Magna Grecia e sede di uno dei più celebri siti archeologici del nostro Paese, capace di richiamare ogni anno migliaia di turisti anche grazie alle bellezze del litorale tirrenico. Ringrazio le amministrazioni locali e tutti i partner che hanno accolto con entusiasmo la scelta di ospitare il campionato nell’area del Cilento, dove il nostro circuito torna dopo quattro anni, dopo l’edizione del 2022 disputata a Marina di Camerota, e per il prezioso contributo offerto all’organizzazione. L’auspicio è che questo raduno sia all’insegna del sano agonismo e dell’amicizia. L’obiettivo è dare un ulteriore impulso alla crescita dell’Asd Nazionale Medici Calcio, che a fine ottobre sarà protagonista allo stadio “Granillo” di Reggio Calabria dell’evento “Cuori in campo, insieme per Mario”, una partita di beneficenza contro la Nazionale Italiana Attori. La solidarietà, fin dalla nascita della nostra associazione, è il cuore del nostro progetto.»