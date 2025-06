Adesso è ufficiale: Gennaro Gattuso è il nuovo CT della Nazionale. Giovedì 19 la presentazione

Il tam tam è finito: per Ringhio sulla panchina dell’Italia c’è l’ufficialità. La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha, infatti, comunicato di aver conferito l’incarico di Commissario Tecnico della Nazionale italiana a Gennaro Ivan Gattuso. La presentazione ufficiale dell’allenatore calabrese avverrà giovedì 19 giugno, alle ore 11, presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma.

“Gattuso è un simbolo del calcio italiano – le parole del presidente della FIGC Gabriele Gravina nella nota ufficiale della FIGC -, l’azzurro per lui è come una seconda pelle. Le sue motivazioni, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni della Nazionale. Consapevoli dell’importanza dell’obiettivo che vogliamo raggiungere, lo ringrazio per la disponibilità e la totale dedizione con cui ha accettato questa sfida, condividendo il progetto della FIGC di sviluppo complessivo del nostro calcio, nel quale la maglia azzurra riveste una centralità strategica”.

Classe ’78, nato a Corigliano Calabro (cresciuto nella frazione di Schiavonea), da calciatore ha legato indissolubilmente il suo nome alla maglia del Milan (che ha anche allenato nel biennio 2017-2019) con cui ha alzato 2 Champions League, 2 Supercoppe europee, una Coppa del mondo per club, 1 scudetto, 1 Coppa Italia e 2 Supercoppe italiane.

Ha debuttato in panchina nel 2013 con gli svizzeri del Sion. La Coppa Italia vinta con il Napoli nel 2019-2020 è, attualmente, il punto più alto della sua carriera da tecnico, fin qui, per lo più estera. Con l’augurio di rivederlo la prossima estate fra il Canada, gli Stati Uniti e il Messico – sedi del prossimo mondiale panamericano – con la stessa maglia azzurra con cui ha trionfato nel 2006 In Germania. Battesimo ufficiale il 5 settembre contro l’Estonia, l’8 settembre è poi in programma la sfida in trasferta con Israele.

Tutti pronti a ringhiare: c’è un Mondiale da conquistare!