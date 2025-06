“Impasto Pizzeria Contemporanea”: la Calabria nel piatto, stagione dopo stagione

By

Il 16 Giugno 2025 da Impasto a San Lorenzo del Vallo è stato presentato il nuovo menu estivo, in una serata di degustazione con la stampa di settore e i produttori.

A San Lorenzo del Vallo, nel cuore dell’alto cosentino, Impasto Pizzeria Contemporanea è più di un locale: è un progetto culturale e gastronomico radicato nel territorio, guidato da Francesco Viceconte, pizzaiolo e titolare, che propone una pizza sostenibile, stagionale e profondamente calabrese.

La filosofia è semplice e potente: valorizzare ciò che la terra offre nel momento in cui lo offre. Per questo, nel 2025, Impasto lancia una nuova proposta che ruota attorno a quattro menù distinti, ciascuno dedicato a una stagione e costruito attorno agli ortaggi e alle materie prime del periodo. Un modo per esprimere, fetta dopo fetta, l’essenza mutevole e generosa del territorio.

In appena tre anni, Impasto si è guadagnata un posto di rilievo nella scena gastronomica calabrese e nazionale, entrando nelle guide di Identità Golose, 50 Top Pizza (tra le eccellenze regionali) e conquistando un riconoscimento per la carta dei vini all’evento Beviamoci Sud, grazie alla scelta di etichette esclusivamente calabresi.

La visione di Impasto si esprime nella sua pizza: frutto di studio, esperienza e sensibilità, l’impasto di Viceconte è il cuore pulsante di ogni creazione, impreziosito, per le ricette e le farciture, dalla consulenza tecnica dello chef Francesco Luci, professionista di grande esperienza.

Gli impasti di Francesco Viceconte cambiano veste, arricchendosi di carattere con le farine calabresi di Molino Bruno, storica azienda cosentina, da oltre un secolo sinonimo di qualità e tradizione.

Pensato per esprimere il meglio della stagione calda, il menu estivo di Impasto, nasce da un profondo rispetto per la terra e dalla volontà di raccontare, attraverso la pizza, il patrimonio agricolo locale in chiave contemporanea e sostenibile.

Francesco Viceconte e Francesco Luci hanno studiato degli accostamenti carichi di sapori e di colori stagionali e territoriali, rispettando il principio del “chilometro giusto”.

Francesco Viceconte e Francesco Luci

Nel menu estivo troviamo, infatti: la pizza contemporanea “Nerone”, con crema di zucchine arrostite, fiordilatte, stracciatella e l’eccellente prosciutto cotto al bergamotto del Salumificio Nostrum di Siderno; oppure la “ruota di carro Pane e Pomodoro”, con passata di datterino giallo, stracciatella, pomodoro semidry, gel di pomodoro, pesto di aglio orsino, pomodorino fresco e peperoncino.

Un’esplosione di sapori freschi e non convenzionali su un trancio ben bilanciato, nella pizza “Fiori e Frutta”, in cui si mescolano i gusti che rappresentano l’estate: fiordilatte, fiori di zucca marinati, alici, stracciatella, gel di anguria e limone.

Durante la serata si sono potuti apprezzare gli abbinamenti di bollicine calabresi e non, curati dal master sommelier Guglielmo Gigliotti, tra cui lo spumante bianco brut metodo classico “Centocamere” della Cantina Barone Macrì e lo spumante rosè brut metodo classico “Dovì” della Cantina Ferrocinto.

Il percorso di degustazione si è concluso nel migliore dei modi con un “Muffin di pizza al gusto Sacher”, un tripudio di cioccolato all’interno e all’esterno dell’impasto, con una confettura di albicocche raccolte nel giardino di casa.

La sinergia tra lo chef Luci e il pizzaiolo Viceconte ha dato vita a un progetto ambizioso e di successo; la loro collaborazione è il giusto mix di esperienza, conoscenza del territorio e curiosità culinaria.

Fortuna Mazzeo