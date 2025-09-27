Al via da domani le qualificazioni WTA 125

Oggi si sono svolti i sorteggi per le Qualificazioni degli Internazionali WTA 125, e da domani, 28 settembre 2025, si parte sul serio! Le qualificazioni inizieranno alle 10:00, sul campo 3, con incontri a seguire sul campo centrale e sul campo 4.Il torneo vero e proprio prenderà il via il 29 settembre, con le atlete pronte a sfidarsi fino alla finale del 5 ottobre. Ecco le protagoniste del singolare:- Mona Barthel (35 anni, n.207 WTA, Germania)- Sara Bejlek (19 anni, n.153 WTA, Repubblica Ceca)- Carson Branstin (25 anni, n.174 WTA, Canada)- Maja Chawalinska (23 anni, n.96 WTA, Polonia)- Julia Ghabher (29 anni, n.121 WTA, Austria)- Polona Hercog (34 anni, n.909 WTA, Slovenia)- Anouk Koevermans (21 anni, Paesi Bassi)Nel doppio, invece, vedremo coppie di altissimo livello, tra cui:- ANANE/SANER (GBR-SWE)- BROOKS/ANSHABA (GBR-GBR)- CAVALLE-REIMERS/ABBAIATO (EST-ITA)- CHRISTIE/WAGNER (GBR-BOSNIA ERZG)- VINA LECHEMIA/BANETT (FR-GBR)- MORATELLI/SEMINISTAJA (ITA-LETT)- MORDERGER/MORDERGER* (GER)- SHINE/IBBOU (INDIA-ALG)- SKOCH/MALECKOVA (REP. CECA)- ZAMARRIPA/ZAMARRIPA (USA)- ZANTADESCHI/AMBROSIO (ITA)Il livello è altissimo, con alcune tenniste che si trovano tra le prime 100 del ranking WTA, promettendo spettacolo puro. Da domani ci si aspetta un grande afflusso di appassionati di tennis, pronti a godersi le sfide e a sostenere le loro beniamine.

Cinzia Gullace