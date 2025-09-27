Basket Academy Catanzaro: si parte! Domenica la prima al Pala Pulerá

Domenica 28 settembre alle ore 18 la prima di campionato per la squadra catanzarese. L’appello del capitano Battaglia: “Riempiamo il palazzetto”.

Sta per iniziare una stagione davvero intensa per la Basket Academy del presidente Alfonso Bianchi. Il girone sarà impegnativo, stimolante e pieno di squadre agguerrite.

Le novità di quest’anno partono dalla nuova panchina di coach Iliano Sant’Ambrogio, affiancato da Nunzio Sabbatino come assistente. Due volti già noti nell’ambiente, ora pronti a guidare la squadra da protagonisti, segno chiaro della crescita del progetto targato Academy.

Anche nel roster tanti nuovi innesti di qualità, con diversi giovani interessanti e importanti conferme, sia tra i giocatori che nello staff tecnico. A livello dirigenziale, l’arrivo di nuovi profili porterà sicuramente più efficienza e organizzazione.

Le premesse per fare bene ci sono tutte, ora manca solo un ultimo elemento, il supporto attivo del pubblico!

A lanciare l’appello è il nuovo capitano, Pasquale Battaglia, catanzarese puro sangue e prodotto del vivaio giallorosso: “Tifosi giallorossi, amici del basket, ora più che mai abbiamo bisogno di voi. Questa stagione rappresenta un momento chiave per tutti noi – squadra, staff, società e l’intera città. Vogliamo fare qualcosa di grande, ma per riuscirci serve il vostro supporto. Ve lo chiedo con il cuore: RIEMPIAMO IL PALA PULERÁ!“

TUTTI PRESENTI!

Domenica, ore 18, Pala Pulerá di Giovino, Basket Academy Catanzaro vs Svincolati Milazzo.

Fortuna Mazzeo