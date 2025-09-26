Calabria protagonista del tennis mondiale: debutta il WTA 125 a Rende

RENDE (CS) – Presso il Chiappetta Sport Village di Rende (CS), questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del torneo WTA 125, che si svolgerà proprio in questo impianto sportivo a partire da lunedì 29 settembre e si concluderà il 5 ottobre.

Moderati dal giornalista Marcello Romanelli, sono intervenuti, per le istituzioni, il sindaco di Cosenza Franz Caruso e l’assessora Veronica Stellato per il Comune di Rende. Entrambi hanno voluto rimarcare l’importanza di ospitare sul nostro territorio un evento di respiro internazionale, che certamente attirerà molti spettatori, oltre alle atlete provenienti da diverse parti del mondo. Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla presenza di un impianto sportivo così rilevante come il Chiappetta Sport Village.

Presente anche il Rettore dell’Unical, Nicola La Torre, giocatore e appassionato di tennis. In conferenza ha ribadito come lo sport giochi un ruolo fondamentale anche a livello universitario, tanto che l’Unical sta realizzando uno degli impianti sportivi più grandi del territorio proprio all’interno dell’Università.

Joe Lappano, dirigente nazionale FITP, ha sottolineato l’importanza di una collaborazione lunga e fattiva tra la Federazione nazionale, quella regionale e il circolo ospitante l’evento, che ha permesso di raggiungere questo importante traguardo. Si tratta, infatti, del primo torneo internazionale femminile che si disputerà in Calabria.

Una figura di grande rilievo è il direttore del torneo, Sergio Palmieri, già direttore, per ben 27 edizioni, degli Internazionali d’Italia. Nel suo intervento ha rimarcato come il tennis femminile stia crescendo e come anche questo torneo, che vedrà la partecipazione di 32 atlete classificate fino alla 100ª posizione del ranking mondiale, presenti un livello altissimo, con la concreta possibilità di far emergere future stelle del tennis. Basti pensare che alla semifinale del Roland Garros 2025 ha partecipato una giocatrice che, solo un anno fa, occupava una posizione intorno al 300° posto del ranking.

Infine, Egidio Chiappetta, presidente del Chiappetta Sport Village, ha raccontato come si siano impegnati per rendere tutto pronto in vista dell’evento, scommettendo anche sulla realizzazione in tempi record del nuovo punto ristoro all’interno del circolo. Ha inoltre sottolineato che gli incontri saranno a ingresso libero, per permettere a tutti di assistere dal vivo alle sfide tra le atlete. Le partite si svolgeranno a partire dalle ore 10:00 e si concluderanno con la sessione serale delle ore 20:00.

Un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati di questo sport.

Buon tennis a tutti!

Cinzia Gullace