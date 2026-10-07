Al via la quarta edizione del “Premio Letterario di poesia Nazionale Giuseppe Mirandola” a San Vincenzo la Costa

La Pro Loco di San Vincenzo la Costa, unitamente alla Commissione della Biblioteca Pubblica, ha ufficialmente annunciato l’apertura delle iscrizioni alla quarta edizione del “Premio Letterario Nazionale Giuseppe Mirandola”, intitolato alla memoria del maestro di scuola elementare prematuramente scomparso, figura stimata per la dedizione all’insegnamento e ai valori umani.

Con il patrocinio gratuito di Calabria Straordinaria, della Regione Calabria, della Provincia di Cosenza, del Comune di San

Vincenzo la Costa, nonché di UNPLI Nazionale, UNPLI Calabria e UNPLI Cosenza, il concorso di componimenti inediti, si conferma un appuntamento di rilievo nel panorama culturale di tutta la penisola. Il concorso è aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri residenti sul territorio nazionale ed è a iscrizione completamente gratuita; sono previste due sezioni: maggiorenni e minorenni.

Il Premio si articola in un’unica categoria ovvero la stesura di una poesia a tema libero in lingua italiana (massimo una composizione per

partecipante, a lunghezza libera). Le poesie dovranno essere inedite e mai pubblicate, né in forma cartacea né in forma digitale (neanche su blog, riviste online, profili social personali quali Facebook, Instagram e social network simili). Sono altresì escluse le opere che

abbiano già partecipato ad altri concorsi letterari o siano state inserite in antologie, pena l’esclusione immediata.

Gli elaborati dovranno essere esclusivamente frutto dell’ingegno e del talento dell’autore e sarà vietato l’uso di strumenti di Intelligenza Artificiale generativa di testi. Le poesie dovranno avere la formattazione secondo il carattere Arial, Calibri o Times New Roman, minimo 12 pt, interlinea 1.0 e la valutazione delle stesse avverrà in forma rigorosamente anonima. L’organizzazione si riserva il diritto di inserire le opere in una futura antologia del Premio.

La domanda di iscrizione e i relativi elaborati dovranno pervenire con le modalità descritte entro e non oltre il 31 ottobre 2026 alle ore 12:00, tramite il form presente sul sito www.prolocosanvincenzolacosta.it oppure tramite email all’indirizzo premioletterariogmirandola@gmail.com allegando la modulistica completa (scaricabile via QR Code oppure richiesta a bibliotecapubblicaplsv@gmail.com oppure ritirata presso la sede della Pro Loco di San Vincenzo la Costa).

Saranno premiati i primi tre classificati della sezione Minorenni e i primi tre classificati della sezione Maggiorenni. Verranno inoltre assegnati il “Premio Speciale della Commissione Biblioteca Pubblica Pro Loco” a una personalità di ambito regionale (Calabria) che si sia distinta o si distingua per aver dato lustro al territorio calabrese; riconoscimenti scolastici agli istituti scolastici che si prodigheranno maggiormente nella diffusione del Premio e nella partecipazione degli studenti; per tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione in formato digitale o cartaceo.

La cerimonia di premiazione si terrà domenica 29 novembre 2026, a San Vincenzo la Costa (CS). Inoltre, come si legge nel regolamento, i premi e gli attestati devono essere ritirati personalmente dai vincitori; in caso di impedimento, sarà possibile rilasciare una delega scritta a una persona di fiducia e la mancata presenza (o mancata delega) comporterà la decadenza dal diritto al premio.

Tutti i dettagli e il bando completo sono consultabili sul sito della Pro Loco di San Vincenzo la Costa, www.prolocosanvincenzolacosta.it, sulla pagina Facebook ufficiale “Premio Letterario G. Mirandola”, e sui profili social (Facebook e Instagram) della Pro Loco e della Biblioteca Pubblica.

L’avvio della nuova edizione si inserisce nella scia del successo e grande entusiasmo suscitato dalla precedente. È stata, infatti, recentemente presentata ed è in distribuzione l’Antologia della terza edizione, volume che raccoglie l’intera produzione poetica pervenuta nello scorso bando e impreziosito dall’illustrazione in copertina del celebre Maestro Maurizio Carnevali. A trionfare nella terza edizione è

stato il poeta Alberto Morganti, di Castagneto Carducci, con il toccante componimento “Il sorriso di Dio”.