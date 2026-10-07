Cosenza ospita C.O.R.E., il congresso internazionale sulla Nefrologia del futuro

Il 9 e 10 ottobre 2026, nella prestigiosa Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia, si terrà C.O.R.E. – Cosenza On Renal Excellence, il congresso dedicato alla ricerca clinica in nefrologia e alle prospettive future della disciplina. L’evento, organizzato dal provider ECM Xenia di Francesca Mazza, vede come Responsabile Scientifico Michele Provenzano, Professore Associato di Nefrologia all’Università della Calabria e Responsabile della rispettiva UOC dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, ed è accreditato AGENAS per cento partecipanti.

Il razionale scientifico del congresso parte da una constatazione chiara: «La Nefrologia sta attraversando una fase di profonda trasformazione, caratterizzata dall’integrazione tra innovazione tecnologica, nuove evidenze cliniche e approcci terapeutici sempre più personalizzati». La crescente prevalenza della Malattia Renale Cronica (MRC), l’impatto cardiovascolare nel paziente nefropatico e la complessità della gestione multidisciplinare impongono un aggiornamento continuo. Negli ultimi anni, nuovi farmaci per la MRC, le glomerulonefriti, le vasculiti e il trapianto di rene, insieme a biomarcatori emergenti e strumenti di medicina di precisione, stanno ridefinendo la stratificazione del rischio e la personalizzazione delle cure. «La corretta applicazione delle nuove strategie diagnostiche e terapeutiche richiede un approccio multidisciplinare…» : da questa esigenza nasce C.O.R.E., pensato come luogo di confronto tra specialisti italiani e internazionali.

La giornata inaugurale sarà introdotta da Michele Provenzano, seguito dai saluti istituzionali di Vitaliano De Salazar, Direttore Generale dell’AO Cosenza, Pino Pasqua, Direttore Sanitario, Vincenzo Pezzi, Direttore del Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute dell’Università della Calabria, e Marcello Maggiolini, Coordinatore del CDL in Medicina e Chirurgia.

Il programma prevede la partecipazione contemporanea della Presidente della Società Spagnola di Nefrologia Maria Soler, del Presidente della Società Latino-Americana di Nefrologia (SLANH) Vicente Sanchez Polo ed il collegamento del Presidente della Società Italiana di Nefrologia Luca De Nicola. Tale partecipazione si inquadra nell’ambito della internazionalizzazione dei percorsi scientifici della Nefrologia di Cosenza con realtà estere consolidate ed aggiornate.

La faculty comprende inoltre, più di quaranta specialisti provenienti da centri italiani e stranieri: Gaetano La Manna (Bologna), Olga Baraldi (Ravenna), Silvio Borrelli (Napoli), Karen Courville (Panama), Carlo Garofalo (Napoli), Vincenzo Panuccio (Reggio Calabria), Paola Pontrelli (Bari).

C.O.R.E. si propone come un appuntamento di riferimento per la comunità nefrologica, con l’obiettivo di presentare insieme un percorso di cure attivo per la popolazione del territorio cosentino, di fornire evidenze, esperienze e prospettive, favorendo la collaborazione tra specialisti e la diffusione delle innovazioni cliniche.