“Diamo una chance alla pace”: il 9 ottobre a Cosenza confronto su guerra, Europa e nuove generazioni

“Diamo una chance alla pace”. È questo il titolo dell’iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio comunale per il 9 ottobre, con l’obiettivo di aprire un momento di riflessione e confronto su uno dei temi più urgenti del nostro tempo: la pace e il futuro delle nuove generazioni in un mondo attraversato da conflitti e profonde trasformazioni.

Le democrazie liberali nate nel secondo dopoguerra attraversano una fase di grande difficoltà, mentre in diverse aree del pianeta i venti di guerra soffiano con sempre maggiore intensità. La parola “guerra” è entrata nel linguaggio quotidiano della politica, quasi fosse una condizione inevitabile. L’iniziativa vuole invece riportare al centro parole come pace, diplomazia, diritto internazionale, cooperazione e dialogo tra i popoli.

“Non possiamo rassegnarci all’idea che la guerra sia l’unica risposta possibile ai conflitti – afferma il presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Mazzuca –. La politica ha il dovere di cercare alternative, rafforzando il ruolo della diplomazia e delle istituzioni internazionali. E l’Europa, nata dalla volontà di superare le guerre che avevano devastato il continente, deve tornare a essere protagonista e soprattutto un attore di pace”.

“Abbiamo scelto di dedicare questa iniziativa soprattutto ai giovani – aggiunge Giuseppe Mazzuca – perché è con loro che dobbiamo confrontarci sul mondo che stiamo costruendo. Una difesa comune europea può essere necessaria, ma la sicurezza non può essere affidata soltanto alla forza: deve poggiare sul diritto, sulla cooperazione e sulla capacità di dialogare”.

Al confronto parteciperanno L’arcivescovo della Diocesi Cosenza-Bisignano, Monsignor Giovanni Checchinato, il vicepresidente per l’Italia meridionale della Conferenza Episcopale Italiana e vescovo di Cassano All’Jonio, Monsignor Francesco Savino, Marco Tarquinio, eurodeputato eletto nelle liste del Partito Democratico, Sandro Ruotolo, eurodeputato del Partito Democratico, e Pasquale Tridico, capo delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.

Sarà un’occasione di discussione aperta alla città e in particolare alle nuove generazioni, per interrogarsi sul ruolo dell’Europa, sul futuro dell’ordine internazionale e sulle scelte che determineranno il mondo che lasceremo a chi verrà dopo di noi.