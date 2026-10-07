MENDICINO CORTO FESTEGGIA 20 ANNI DI CINEMA E GUARDA AL FUTURO

La XX Edizione celebra la storia del Festival e porta a Mendicino i giovani protagonisti della nuova scena cinematografica e televisiva italiana. Dal 15 al 18 ottobre 2026 quattro giorni di cinema, cultura, scuola, arte, musica e spettacolo per celebrare vent’anni di storia e guardare alle nuove generazioni

MENDICINO (CS) – Vent’anni di cinema, incontri, cultura e territorio. Il Festival Internazionale del Cinema “Mendicino Corto” raggiunge nel 2026 la sua XX Edizione, celebrando un percorso iniziato nel 2006 e costruito negli anni grazie alla passione e all’impegno del suo fondatore e direttore artistico Franco Barca.

Dal 15 al 18 ottobre 2026, Mendicino sarà ancora una volta il luogo d’incontro tra cinema, televisione, scuola, arte, musica e spettacolo. Un’edizione speciale che non vuole soltanto celebrare la propria storia, ma soprattutto guardare al futuro, mettendo al centro i giovani protagonisti della nuova scena cinematografica e televisiva italiana. Il filo conduttore della XX Edizione è racchiuso in una frase: 20 ANNI DI STORIA. IL FUTURO DEL CINEMA È GIÀ QUI.

CIRO MINOPOLI: DALLA GRANDE SERIALITÀ NETFLIX AL CINEMA IN RAI

Tra i protagonisti della XX Edizione ci sarà Ciro Minopoli, giovane interprete al centro di due importanti produzioni della nuova stagione audiovisiva italiana. Minopoli è protagonista di “Minerva – La Scuola”, serie prodotta da Picomedia per Netflix e diretta da Ivan Silvestrini, lo stesso regista di Mare Fuori. La serie è disponibile su Netflix dal 22 settembre 2026 e ha raggiunto un risultato di grande rilievo: prima in Italia e quarta nella classifica mondiale di Netflix, conquistando il pubblico di 128 Paesi. Il percorso di Ciro Minopoli prosegue anche con “La promessa di Patrizio”, prodotto da Rai Fiction e Cinema Fiction e diretto da Simona Ruggeri. Nel film interpreta Patrizio Oliva, protagonista della storia dedicata al grande campione di pugilato. Un percorso che porta Ciro Minopoli dalla grande serialità Netflix al cinema in Rai, confermandosi tra i giovani interpreti più interessanti della nuova scena audiovisiva italiana.

GRETA DE ROSA: UNA DELLE NUOVE PROTAGONISTE DI MARE FUORI

La XX Edizione ospiterà anche Greta De Rosa, giovane attrice e una delle nuove protagoniste di “Mare Fuori”, la serie prodotta da Rai Fiction e Picomedia che negli ultimi anni è diventata uno dei fenomeni più importanti della serialità italiana. La presenza di Greta De Rosa rappresenta pienamente la volontà di Mendicino Corto di dedicare la propria XX Edizione alle nuove generazioni di interpreti e professionisti che stanno entrando da protagonisti nel cinema e nella televisione.

RICCARDO MAIELLO: UN NUOVO VOLTO DEL CINEMA ITALIANO

Tra gli ospiti della XX Edizione ci sarà anche Riccardo Maiello, giovane attore protagonista de “Il Mestiere”, opera prima del regista Beppe Tufarulo. Maiello interpreta Giocondo, protagonista del film accanto a Luigi Lo Cascio e Claudia Potenza. “Il Mestiere” è una produzione Mad Entertainment, Dude Originals e Art of Panic, in collaborazione con Rai Cinema, con il sostegno e il contributo della Fondazione Calabria Film Commission e della Marche Film Commission. Il film è stato girato in Calabria e nelle Marche, valorizzando i territori e coinvolgendo le professionalità locali. Tra le location calabresi figurano Crotone, i Calanchi di Cutro e il pontile di Lamezia Terme, mentre nelle Marche è stato realizzato, tra gli altri luoghi, a Monsano, Jesi, Ancona, Numana, Castelfidardo e Filottrano.

VENT’ANNI DI STORIA. IL FUTURO DEL CINEMA È GIÀ QUI.

La XX Edizione di Mendicino Corto non è soltanto una celebrazione del passato. È il punto d’incontro tra una storia iniziata nel 2006 e una nuova generazione di interpreti, autori e professionisti che rappresentano il futuro del cinema e della televisione italiana. Vent’anni di Festival significano vent’anni di incontri, cortometraggi, premi, formazione, cultura e territorio. Ma soprattutto significano la capacità di continuare a guardare avanti.

IL PROGRAMMA DELLA XX EDIZIONE

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE

ORE 9.00 – Il cinema incontra la scuola – Teatro Comunale di Mendicino

Primo appuntamento del percorso dedicato alle scuole, che proseguirà anche venerdì 16 ottobre, con la proiezione di cortometraggi storici delle precedenti edizioni del Festival. Un viaggio attraverso vent’anni di cinema per avvicinare gli studenti alla storia della manifestazione e al linguaggio cinematografico.

ORE 18.00 – Cerimonia di apertura – Teatro Comunale di Mendicino

PREMIO SAN FRANCESCO DI PAOLA

Il riconoscimento sarà assegnato a Nuccia Orlando, sindaco di Paterno Calabro e responsabile mondiale delle associazioni dedicate a San Francesco di Paola, e a Sabrina Mannarino, avvocata e coordinatrice regionale per le celebrazioni.

PREMIO TOTONNO CHIAPPETTA

Il riconoscimento sarà assegnato a Fiorenzo Pantusa.

PREMIO ATTILIO BOSSIO

Il riconoscimento sarà assegnato a Egidio De Sossi, Fausto Bria e Giovanna Perna. Nel corso della serata si svolgerà inoltre il Concorso Canoro – XV Edizione, dedicato ad Attilio Bossio.

VENERDÌ 16 OTTOBRE

ORE 9.00 – Teatro Comunale di Mendicino: Seconda giornata del percorso dedicato agli studenti, con la proiezione di cortometraggi storici delle precedenti edizioni.

ORE 17.00 – CINEMA IN CARTAPESTA – Palazzo Campagna

Inaugurazione di “Cinema in Cartapesta”, mostra dedicata in questa edizione alla figura di Principe Antonio De Curtis, in arte Totò. Un omaggio artistico realizzato da Franco Barca, con le coreografie di Nadia Perna e l’accompagnamento musicale della Banda Musicale Città di Mendicino. All’inaugurazione sarà presente Elena Anticoli De Curtis, nipote di Totò. Nell’ambito dell’appuntamento sarà inoltre conferito il Premio Domenico De Cicco alla nipote di Domenico De Cicco, presente alla cerimonia e accompagnata dal padre, Francesco Perri, al pianoforte.

ORE 19.00 – Serata dedicata a Totò – Teatro Comunale di Mendicino

Una serata dedicata a Totò, al cinema, all’arte e allo spettacolo. Saranno protagonisti l’Orchestra dell’Istituto Comprensivo Statale di Mendicino, il maestro, musicista e compositore Francesco Perri, la cantante Melania Gabriele, l’attore Davide Carpino e la dirigente scolastica Assunta Morrone, che interverrà sulla figura di Totò. Durante la serata sarà proiettato il docufilm “A prescindere”, diretto dal regista siciliano Gaetano Di Lorenzo.

SABATO 17 OTTOBRE

ORE 19.00 – Teatro Comunale di Mendicino

La terza serata sarà dedicata ai protagonisti del cinema, della televisione e dello spettacolo. Il premio Ciak di Calabria sarà assegnato a Carmelo Giordano, Fabrizio Nucci e Francesca Antonelli. Il premio Morricone andrà Maurizio Carlini, mentre il premio Proietti ad Anna La Croce.

DOMENICA 18 OTTOBRE ORE 19:00

La XX Edizione si concluderà con il Gran Gala Finale, durante il quale saranno presentati i cortometraggi vincitori e saranno consegnati gli ultimi riconoscimenti del Festival. La serata avrà tra i suoi principali protagonisti i tre giovani interpreti simbolo della XX Edizione: Ciro Minopoli, Greta De Rose e Riccardo Maiello. Saranno inoltre presenti Melania Gabriele e Costantino Comito. Il premio Michele Kalamera sarà assegnato a Luca Dal Fabbro. A seguire, saranno consegnati anche Premio Massimo Troisi, Premio Sophia Loren e Premio Gian Maria Volonté.