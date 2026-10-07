Un Campus da vivere sette giorni su sette: biblioteche e musei aperti anche nel weekend

Dal 10 ottobre l’UniCal estende la fruizione dei propri spazi culturali, offrendo più opportunità per studiare e conoscere l’Ateneo oltre i consueti giorni di lezione



L’Università della Calabria compie un ulteriore e significativo passo in avanti nella valorizzazione del proprio patrimonio e nell’integrazione con il territorio, potenziando i servizi offerti e trasformando il Campus in un ecosistema vitale per l’intera settimana. A partire dal prossimo weekend del 10 e 11 ottobre, infatti, le principali strutture culturali ed espositive dell’Ateneo accoglieranno il pubblico anche il sabato e la domenica. Con la garanzia di un orario continuato dalle 9:00 alle 17:00, questa misura strutturale mira a consolidare la centralità e la vivibilità del Campus ben oltre i consueti giorni di lezione.

La decisione nasce dalla volontà di rispondere in modo concreto alle esigenze di una comunità accademica in continua evoluzione e di offrire un punto di riferimento costante e accogliente per gli studenti, in particolare per coloro che risiedono stabilmente negli alloggi universitari. Al contempo, l’iniziativa apre le porte all’intera cittadinanza, invitando famiglie, appassionati e curiosi a vivere le opportunità culturali offerte dall’università durante il proprio tempo libero, in un’ottica di reale condivisione degli spazi.

Sul fronte dei servizi bibliotecari, l’Ateneo ha individuato un unico e funzionale punto di accesso per i weekend: la Biblioteca di Area Umanistica “F. E. Fagiani” (BAU), con ingresso per gli utenti consentito esclusivamente attraverso il Ponte Pietro Bucci. La concentrazione in un’unica sede non comporterà in alcun modo una limitazione dell’offerta. Al contrario, la struttura è stata appositamente riorganizzata per garantire l’erogazione di tutti i servizi, la consultazione e il supporto riguardanti anche il patrimonio delle altre biblioteche del Campus (BATS – Biblioteca di Area Tecnico Scientifica e TAR – Biblioteca Interdipartimentale di Scienze Economiche e Sociali “E. Tarantelli”), assicurando così una copertura completa per ricercatori e studenti di ogni dipartimento.

Il potenziamento dell’offerta culturale coinvolge attivamente anche il polo museale dell’Ateneo, che offrirà preziose occasioni di scoperta durante i fine settimana. I visitatori avranno a disposizione le collezioni del Museo di Zoologia, i percorsi espositivi del Rimuseum e la biodiversità dell’Orto Botanico. Un invito aperto a scoprire i tesori della ricerca e della natura, che conferma la vocazione dell’UniCal come crocevia di divulgazione scientifica e di incontro per l’intera comunità. L’ingresso e la fruizione di tutti i servizi educativi sono gratuiti. È possibile prenotarsi alla mail infomusei@unical.it.