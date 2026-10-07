Maternità e congedi: le parole della ministra Roccella e la riflessione della scrittrice Lea Melandri

Il dibattito sui congedi riapre una questione che riguarda il corpo, il lavoro e il tempo delle donne: quanto della cura è davvero una scelta?

Ci sono discussioni che sembrano appartenere alla politica e che, osservate più da vicino, parlano invece della vita quotidiana. Il dibattito sul congedo parentale è una di queste. Dietro una misura legislativa, dietro le parole di una ministra, dietro la contrapposizione tra maternità e paternità, esiste una questione molto più profonda: chi si prende cura di chi, e perché continuiamo ad associare quella cura soprattutto alle donne?

La domanda è tornata al centro del dibattito pubblico dopo le parole della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, che nel marzo 2026, parlando di congedi parentali, ha affermato che tra madre e padre esiste una differenza biologica che non può essere cancellata. Gravidanza, parto e allattamento appartengono infatti all’esperienza corporea femminile. Nello stesso intervento, però, la ministra ha riconosciuto l’importanza di una maggiore condivisione del lavoro di cura, precisando di non ritenere necessario partire dall’obbligo, ma da un cambiamento anche culturale. È proprio questa apparente contraddizione a meritare una riflessione, perché nessuno può negare la differenza biologica tra una donna che affronta una gravidanza e un uomo che non può farlo, ma da quella differenza è necessario distinguere ciò che appartiene al corpo da ciò che, nel corso della storia, è stato costruito intorno al corpo delle donne. Ed è qui che il tema del congedo parentale smette di essere soltanto una questione normativa e diventa una questione femminile.

Il corpo non dovrebbe diventare un destino, la gravidanza è una differenza biologica, la cura, invece, è una relazione.Sembrano concetti vicini, ma non sono la stessa cosa.Una donna partorisce perché il suo corpo può farlo, ma non esiste alcuna legge biologica che stabilisca che debba essere lei, negli anni successivi, a ricordare le visite pediatriche, chiedere i permessi dal lavoro, organizzare la quotidianità familiare, rinunciare più spesso a opportunità professionali o considerare il proprio tempo quello naturalmente più disponibile.La maternità ha una dimensione corporea che non può essere trasferita, la cura di un figlio, invece, può e deve essere condivisa.È una distinzione importante, perché rischiamo altrimenti di trasformare una differenza naturale in una conseguenza sociale inevitabile, e una cosa è dire che uomini e donne non sono biologicamente identici, un’altra è sostenere, anche implicitamente, che debbano quindi avere destini differenti.

I numeri raccontano ciò che le parole non sempre dicono.Il problema è che la realtà italiana mostra ancora una distribuzione profondamente squilibrata della cura.Secondo l’INAPP, circa l’80% dei congedi parentali viene richiesto dalle donne. La stessa indagine INAPP Plus rileva che, dopo la maternità, il 16% delle donne smette di lavorare, contro il 2,8% degli uomini.Non sono soltanto numeri, sono percorsi di vita.Dietro una percentuale può esserci una donna che rinuncia a un incarico, una che riduce il proprio orario, una che rimanda una scelta professionale, una che accetta di guadagnare meno perché, nella distribuzione concreta delle responsabilità familiari, il suo lavoro appare più facilmente sacrificabile.Ed è proprio questo il punto.Non basta che una legge riconosca formalmente a entrambi i genitori la possibilità di prendersi cura.Bisogna chiedersi che cosa accade nella vita reale quando quella possibilità viene esercitata. Nel 2026 il congedo parentale per i lavoratori dipendenti può essere utilizzato entro i primi quattordici anni di vita del figlio, a seguito dell’estensione introdotta dalla legge di Bilancio 2026. È un ampliamento importante. Ma una legge può allargare un diritto, non può, da sola, modificare il modo in cui una società considera una madre che si assenta dal lavoro e un padre che fa la stessa cosa. La cura non nasce donna. È qui che torna utile una riflessione di Lea Melandri.

Nel suo articolo La cura, una responsabilità politica, pubblicato nel gennaio 2022, Melandri affronta proprio il rapporto tra cura, lavoro e divisione sessuale dei ruoli, mettendo in discussione la sua confinazione nella sfera privata e la sua attribuzione prevalente alle donne. Il punto non è sostenere che le donne non sappiano o non vogliano prendersi cura, è molto più radicale. È chiedersi perché la cura sia stata trasformata, nel tempo, da necessità umana a responsabilità prevalentemente femminile. Abbiamo bisogno di essere accuditi quando nasciamo, abbiamo bisogno di cura quando siamo malati, possiamo averne bisogno quando diventiamo anziani, possiamo averne bisogno in momenti di fragilità che non hanno nulla a che vedere con il genere, eppure la cura è stata a lungo considerata una faccenda privata, domestica, quasi naturalmente femminile.

Melandri invita a guardare proprio dentro questa contraddizione: ciò che è indispensabile alla vita è stato spesso relegato fuori dal centro della politica e dell’economia. Come se ciò che permette alla società di continuare a esistere fosse meno importante di ciò che la società produce, e come se, dentro la famiglia, la persona incaricata di garantire quella continuità dovesse essere quasi naturalmente una donna. È una delle domande più profonde che il dibattito sul congedo parentale dovrebbe porsi. Non soltanto: quanto tempo deve prendere la madre? Ma: perché quel tempo continua a essere percepito come prevalentemente suo? Quando la libertà di scegliere non è ancora sufficiente. Si parla spesso di libertà. Una donna è libera di lavorare, è libera di chiedere un congedo, è libera di restare a casa, è libera di tornare presto al lavoro. Ma una scelta è davvero libera quando le condizioni di partenza sono diseguali? Se una donna guadagna meno del proprio compagno, se il suo contratto è più fragile, se la sua carriera è già più esposta alle interruzioni, allora può anche scegliere di restare a casa. Ma quella scelta potrebbe non essere così libera come appare è questo il nodo che non dovrebbe essere perso nel dibattito. La questione non è obbligare ogni famiglia a dividersi perfettamente a metà. La vita non è un’equazione. La questione è creare condizioni nelle quali la cura non produca automaticamente una penalizzazione per chi la assume e, soprattutto, fare in modo che quella persona non sia quasi sempre la stessa. Una madre non dovrebbe pagare il prezzo della maternità. C’è una cosa che dovrebbe essere molto semplice da affermare: la maternità non dovrebbe costare a una donna la propria autonomia, non dovrebbe costarle una carriera, non dovrebbe costarle una parte sproporzionata del proprio reddito, non dovrebbe renderla professionalmente meno affidabile agli occhi di un’azienda, non dovrebbe trasformare un’esperienza della vita in una sorta di penalità economica.

Ma c’è anche un’altra questione, meno raccontata, la paternità non dovrebbe essere considerata una disponibilità straordinaria. Un padre che prende un congedo non dovrebbe apparire come un lavoratore particolarmente generoso. Dovrebbe essere semplicemente un padre che si prende cura di suo figlio. Forse la vera parità comincia proprio quando smettiamo di considerare eccezionale ciò che dovrebbe essere normale. Non è soltanto una questione di figli. C’è però un altro elemento che il dibattito rischia di lasciare ai margini. Il problema della cura non riguarda soltanto la maternità, riguarda le donne che assistono genitori anziani. Le figlie che accompagnano familiari malati, le compagne che si fanno carico della quotidianità quando l’altro componente della coppia attraversa una malattia. Le donne che lavorano e contemporaneamente organizzano ciò che accade dentro una casa. La cura è molto più grande della maternità, ed è forse proprio per questo che continuare a chiamarla semplicemente “questione femminile” rischia di essere riduttivo. È una questione sociale, ma continua ad avere un volto prevalentemente femminile. Forse dovremmo parlare più spesso di questo: del tempo delle donne. Perché la disuguaglianza non passa soltanto attraverso lo stipendio o il numero di donne presenti nei luoghi decisionali, passa anche attraverso il tempo. Chi ha tempo per lavorare? Chi ha tempo per riposare? Chi ha tempo per formarsi? Chi può accettare un incarico senza domandarsi chi accompagnerà i figli? Chi può partire per una trasferta senza organizzare prima la vita di altre persone? Chi può semplicemente non fare nulla? Sono domande apparentemente piccole, ma è dentro queste piccole differenze che spesso si costruiscono grandi disuguaglianze.

La donna contemporanea è entrata nel mondo del lavoro, nella cultura, nelle professioni, nella politica, ma molte delle responsabilità che per generazioni le sono state affidate non sono scomparse, si sono semplicemente sommate. Ed è forse questa una delle forme più silenziose della disuguaglianza contemporanea: non impedire alle donne di fare, ma chiedere loro di fare tutto.

La parità non è cancellare le differenze. Il dibattito sul congedo parentale non dovrebbe costringerci a scegliere tra due estremi.Da una parte, l’idea che uomini e donne siano perfettamente intercambiabili in ogni esperienza.Dall’altra, l’idea che le differenze biologiche determinino automaticamente ruoli sociali differenti.La realtà è più complessa.Uomini e donne non hanno lo stesso corpo, ma possono condividere responsabilità.Una donna può vivere la gravidanza e il parto, ma la cura di un figlio non finisce con il parto.Ed è proprio in quel momento che dovrebbe cominciare una responsabilità che non appartiene più soltanto al corpo che ha generato, ma alla relazione tra genitori, alla famiglia e, in una prospettiva più ampia, alla società.

La parità non significa negare le differenze, significa impedire che le differenze diventino gerarchie. Forse, alla fine, il vero interrogativo non è se una madre e un padre siano uguali ma è: quanto della donna che abbiamo imparato a considerare “naturalmente portata alla cura” appartiene davvero alla natura e quanto, invece, è il risultato di una storia che per secoli ha assegnato alle donne quel compito?

È una domanda scomoda perché non mette in discussione la maternità, mette in discussione tutto ciò che abbiamo costruito intorno alla maternità. Non chiede alle donne di amare meno i propri figli, chiede alla società di smettere di considerare quell’amore una disponibilità infinita. Non chiede agli uomini di diventare madri, chiede loro di essere pienamente padri e non chiede alla politica di rendere uomini e donne identici.

Chiede qualcosa di più difficile: costruire un mondo nel quale una differenza biologica non determini la misura della libertà di una persona.

Perché forse è proprio questo il punto da cui dovrebbe ripartire il discorso sulla cura. La cura non è una qualità femminile, non è una debolezza, non è un destino è una delle condizioni attraverso cui la vita umana può esistere e se è davvero così, allora non dovrebbe più essere una faccenda che le donne imparano a portare da sole, dovrebbe essere una responsabilità che impariamo, tutti, a condividere.