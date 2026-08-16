All’Arena dei Cedri arrivano i Negramaro: infoline e orari d’accesso per il concerto

La Riviera dei Cedri si prepara ad accogliere un nuovo grande appuntamento musicale. Lunedì 17 agosto, all’Arena dei Cedri, sul lungomare Giorgio Perlasca di Santa Maria del Cedro, sono attesi i Negramaro, protagonisti di una delle tappe del loro tour estivo, destinato a segnare una lunga pausa dall’attività live della band.

Il gruppo salentino salirà sul palco per un grande live che ripercorrerà i principali successi della propria carriera, offrendo al pubblico uno spettacolo costruito tra repertorio storico, brani più recenti e momenti ad alta intensità musicale. Il tour estivo dei Negramaro rappresenta infatti un passaggio particolarmente significativo per la band, che ha annunciato una lunga pausa al termine della tournée, la cui conclusione è prevista all’Arena di Verona.

L’appuntamento con i Negramaro si inserisce nella programmazione estiva dell’Arena dei Cedri, che entra nel vivo dopo i concerti di Giorgia e Luchè e si prepara a ospitare altri importanti nomi della scena nazionale, tra cui Enrico Brignano, Geolier e Pooh.

Il festival dell’Arena dei Cedri è diretto da Alfredo De Luca ed è realizzato con il cofinanziamento del Dipartimento Turismo della Regione Calabria, con il contributo del Comune di Santa Maria del Cedro e del GAL Riviera dei Cedri. La tappa dei Negramaro nasce dalla sinergia organizzativa tra Dedo Eventi, diretta da Alfredo De Luca, ed E20 Srl.

Orari e informazioni per il pubblico

Per consentire un afflusso ordinato degli spettatori, l’apertura dei cancelli è prevista alle ore 19:30, mentre l’inizio dello show è fissato alle 21:30. Il botteghino sarà operativo dalle ore 18:00.