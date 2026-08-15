Ora e per sempre Raf: emozioni e applausi ad Acri per l’unica tappa calabrese di Infinito Tour

Metti una serata di metà agosto, in una location bellissima con la musica di un cantante che ha accompagnato una, anzi due generazioni di italiani e non solo. La tappa calabrese, unica, di Infinito Tour di Raf all’Anfiteatro Romano di Acri (per DeDo Eventi) è la sintesi perfetta di elementi che fondono insieme dance, pop e motivi da ballad.

La scaletta della serata è aperta dalle note di “Iperbole”, “Due”, “Non è mai un errore” e poi il medley di pezzi evergreen (“Oggi un dio non ho”, “Stai con me”, “In tutti i miei giorni”, “Via”. Pubblico dell’Anfiteatro (non gremito solo nelle due fasce laterali) per “Sei la più bella del mondo”. Impossibile stare fermi con il cantautore pugliese. <<La musica è energia, divertimento, amore, libertà>>, dice Raf vedendo uno steward che stava allontanando le persone che si erano avvicinate sotto il palco.

Spazio anche ai ricordi, come quello legato all’indimenticabile partecipazione all’Eurovision Song Contest 1987 insieme Umberto Tozzi con il primo brano scritto in italiano, “Gente di mare”, e del curioso aneddoto sull’abbigliamento. “Non sapevamo di dover andare in smoking, noi eravamo in jeans, qualcuno disse che non avevamo vinto perché eravamo vestiti male”. Raf e Tozzi chiusero la gara canora, quell’ anno ospitata al Palais de Centenaire di Bruxelles, al terzo posto.

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“Cosa resterà degli anni 80” apre le porte al brano dell’ultimo Sanremo, “Ora e per sempre”, e al racconto di com’è nata con la collaborazione del figlio Samuele.

E poi tutti scatenati per “La vita cos’è”, “Il battito animale”, “Ti pretendo”, “Self control”: l’anfiteatro di Via della Sila diventa una discoteca a cielo aperto.

La serata di chiude con l’iconico brano che forse immortala l’incontro fra la prima e la seconda generazione di fan di Raf: “Infinito”, di cui il tour celebra i 25 anni dall’uscita, segna l’abbraccio, Infinito per l’appunto, fra il cantautore ed il pubblico presente. “Acri, I love you!”: il saluto di Raf. Emozioni uniche!